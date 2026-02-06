«Дневной дозор»: Для людей или «галочки» — что главное в работе госслужащих?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Что главное в работе госслужащих — процесс или результат?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
За последние четверть века в России удалось сформировать единую вертикаль власти, в которую стройно встроены все ее уровни. Система госуправления стала более четкой, многочисленные законы, подзаконные акты, регламенты и методические рекомендации, кажется, охватили все без исключения аспекты работы всех чиновников. Взаимосвязь всех уровней власти стала более отточенной. Однако несмотря на все положительные стороны построения этой командно-административной системы ряд экспертов отмечает и определенные минусы: безынициативность чиновников, боязнь возражать начальству, предлагать более эффективные пути решения проблем, брать ответственность на себя. А зачастую и чрезмерно буквальное следование инструкциям, бесконечная оглядка на распоряжения сверху.
Работа современного чиновника объективно очень усложнена многочисленными документами, строго регламентирующими их деятельность. С одной стороны, в сложившейся вертикали власти вышестоящие «этажи» с них требуют постоянную отчетность и конечный результат. При этом госслужащий должен строго следовать каждой букве законов, регламентов и требований, определяющих его работу. Малейшее отступление от них — и чиновник уже на скамье подсудимых и рассказывает, что «стал жертвой обстоятельств». В этой ситуации многим занимающим посты в госуправлении проще отчитываться о текущем процессе исполнения задачи, «этапах великого пути» (о создании рабочих групп, подготовке дорожных карт и т. п.), чем реально добиваться ее исполнения. Насколько проблема актуальна для нашего региона? Действительно ли в работе госслужащих, в отличие от бизнеса, процесс важнее достижения результата? Как сделать так, чтобы чиновники думали о результате для людей, а не о соблюдении правил «для галочки»? Эти вопросы мы зададим нашим экспертам в программе «Дневной дозор».
Заместитель председателя Псковского областного Собрания, депутат от «Единой России» Игорь Дитрих не считает, что явление, когда чиновники выполняют свою работу «для галочки», не задаваясь целью достичь результата, это повсеместная проблема. По его мнению, речь скорее идет об исключениях из правил, и пояснил свою позицию.
Экс-вице-губернатор в администрации региона, а ныне директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов, как чиновник с большим стажем муниципальной и государственной службы, согласен с тем, что проблема, когда в работе служащих процесс подменяет результат, есть.
По мнению главы Островского муниципального округа, экс-руководителя регионального комитета по ЖКХ и строительству Дмитрия Быстрова, не всегда процесс и стремление выполнить работу исключительно формально (зато «комар носа не подточит») для чиновника важнее результата. По его словам, всё зависит от того, какую цель этот чиновник себе изначально поставил.
Экс-председатель регионального комитета по спорту, экс-замглавы города Пскова Александр Коновалов не отрицает, что в трудовой деятельности чиновника присутствует множество неприятных процедур в виде заседаний, комиссий, отчетности и тому подобных. Однако, по его словам, это не должно становиться причиной выполнения своих обязанностей «для галочки». Александр Коновалов поделился опытом, как во времена его работы в областном спорткомитете удалось выстроить работу на результат, а не на бесконечное генерирование текущей отчетности.
По словам экс-губернатора Псковской области Евгения Михайлова, проблема, когда чиновники не нацелены на результат, действительно существует. Причину он видит в избыточном числе документов, регламентирующих работу госслужащих, которые иногда противоречат друг другу. По мнению экс-главы региона, добавляет чиновникам проблем и Госдума, которая генерирует всё большее количество законов. Также Евгений Михайлов рассказал, что вынуждает чиновников действовать по шаблону.
По итогу сегодняшней программы мнения наших экспертов традиционно разделились. Одни собеседники убеждены: то, как выполняется чиновничья работа (по принципу отчетности о процессе или она нацелена на результат), зависит от самих госслужащих, от поставленных ими целей и мотивов, которые ими движут. Однако большая часть экспертов считает чиновничий формализм проблемой, в которой виноваты не сами обладатели теплых кресел, а бесчисленное количество правил, законов и регламентов и необходимость всех их строго соблюдать. В результате мы наблюдаем парадокс: все инструкции, регламенты и нормы соблюдены, казалось бы, «идеальный труд», только вот достичь необходимых обществу результатов благодаря такой «добросовестной» работе не всегда получается.
Александра Братчикова