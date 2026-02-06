«Дневной дозор»: Для людей или «галочки» — что главное в работе госслужащих?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Что главное в работе госслужащих — процесс или результат?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

За последние четверть века в России удалось сформировать единую вертикаль власти, в которую стройно встроены все ее уровни. Система госуправления стала более четкой, многочисленные законы, подзаконные акты, регламенты и методические рекомендации, кажется, охватили все без исключения аспекты работы всех чиновников. Взаимосвязь всех уровней власти стала более отточенной. Однако несмотря на все положительные стороны построения этой командно-административной системы ряд экспертов отмечает и определенные минусы: безынициативность чиновников, боязнь возражать начальству, предлагать более эффективные пути решения проблем, брать ответственность на себя. А зачастую и чрезмерно буквальное следование инструкциям, бесконечная оглядка на распоряжения сверху.

Работа современного чиновника объективно очень усложнена многочисленными документами, строго регламентирующими их деятельность. С одной стороны, в сложившейся вертикали власти вышестоящие «этажи» с них требуют постоянную отчетность и конечный результат. При этом госслужащий должен строго следовать каждой букве законов, регламентов и требований, определяющих его работу. Малейшее отступление от них — и чиновник уже на скамье подсудимых и рассказывает, что «стал жертвой обстоятельств». В этой ситуации многим занимающим посты в госуправлении проще отчитываться о текущем процессе исполнения задачи, «этапах великого пути» (о создании рабочих групп, подготовке дорожных карт и т. п.), чем реально добиваться ее исполнения. Насколько проблема актуальна для нашего региона? Действительно ли в работе госслужащих, в отличие от бизнеса, процесс важнее достижения результата? Как сделать так, чтобы чиновники думали о результате для людей, а не о соблюдении правил «для галочки»? Эти вопросы мы зададим нашим экспертам в программе «Дневной дозор».

Заместитель председателя Псковского областного Собрания, депутат от «Единой России» Игорь Дитрих не считает, что явление, когда чиновники выполняют свою работу «для галочки», не задаваясь целью достичь результата, это повсеместная проблема. По его мнению, речь скорее идет об исключениях из правил, и пояснил свою позицию.

«В любой сфере, стране, концессии есть исключения из правил, которые носят отрицательный характер. Но в целом большинство чиновников не просто так попадают в это кресло. Это не так, что "я хочу" или "можно мне?". Все равно это люди, которые своим предыдущим трудом, организаторскими способностями сделали так, чтобы они были замечены и выдвинуты на определённую должность. Соответственно, каждый за это переживает и несёт ответственность. Большинство из чиновников не делают видимость, а на самом деле работает. Да, некоторые очень красиво в публичной плоскости об этом рассказывают, а некоторые делают все молча, но результативно».

Экс-вице-губернатор в администрации региона, а ныне директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов, как чиновник с большим стажем муниципальной и государственной службы, согласен с тем, что проблема, когда в работе служащих процесс подменяет результат, есть.

«Скажу однозначно: вся проблема чиновников в том, что их очень много. Давно известно, что когда система разрастается, она начинает работать сама на себя и пожирать сама себя. Одни чиновники пишут инструкции, другие чиновники следят за выполнением инструкций, следующие чиновники следят за теми чиновниками, которые следят за выполнением, и так далее. Процесс бесконечный. Всё это превращается, на мой взгляд, в формализм в работе, потому что нормальный человек, будь он чиновником, я в хорошем смысле слова, понимает: всю эту систему победить невозможно. В ней можно только работать исключительно формально, давать формальные ответы, но вовремя. Формировать положительную повестку в средствах массовой информации и так далее. В этом вся проблема, на мой взгляд».

По мнению главы Островского муниципального округа, экс-руководителя регионального комитета по ЖКХ и строительству Дмитрия Быстрова, не всегда процесс и стремление выполнить работу исключительно формально (зато «комар носа не подточит») для чиновника важнее результата. По его словам, всё зависит от того, какую цель этот чиновник себе изначально поставил.

«Я не считаю, что происходит подмена понятий. Всё зависит от того, какие ты сам себе задачи ставишь. Если хочешь достичь результатов, то, безусловно, будешь их достигать. А если рассказывать только про процесс, соответственно, и будешь так действовать. В большей степени всё зависит от человека, не от чиновника. В работе много сложностей. Иногда безопаснее просто рассказать о процессе, чем выполнять конкретные действия, за которые можно понести ответственность. В жизни бывают разные ситуации. Выбор всегда есть. Такая работа чиновника. Ты берёшь на себя определённую ответственность, именно свою личную, а не чью-то другую. В этой связи существует понятие, как персональная ответственность. С каждым годом таких ситуаций становится больше. Тем не менее, если не работать, выбор всё равно за человеком, не надо идти в эту сферу, если ты не готов нести определённую ответственность и отвечать за этот результат. Я думаю, что каждый руководитель перед определённым выбором стоял. Это не прямое нарушение, но и не совсем законно. В таких ситуациях приходится выбирать меньшее из зол. Иногда, действуя во благо людей, можно столкнуться с последствиями по закону. Это и есть риски и ответственность руководителей».

Экс-председатель регионального комитета по спорту, экс-замглавы города Пскова Александр Коновалов не отрицает, что в трудовой деятельности чиновника присутствует множество неприятных процедур в виде заседаний, комиссий, отчетности и тому подобных. Однако, по его словам, это не должно становиться причиной выполнения своих обязанностей «для галочки». Александр Коновалов поделился опытом, как во времена его работы в областном спорткомитете удалось выстроить работу на результат, а не на бесконечное генерирование текущей отчетности.

«Безусловно, некий массив обязательных процедур в виде отчётов, комиссий и прочих вещей, которые должны быть, и никуда ты от этого не денешься. От того, как ты организуешь работу, зависит и результат. Кто стремится к формализму и работает ради выполнения плана, таких тоже видно сразу. Они отделываются формализмом. Но те, кто нацелен на результат, всегда находят баланс между обязательной чиновничьей рутиной и достижением своих целей. В бытность работы в спорткомитете мы поняли, что отвечаем на слишком много обязательных запросов, привязанных к датам. Если каждый сотрудник будет готовить такие документы, то мы будем тратить много времени на бумажную работу для Москвы. В 2005–2006 годах мы решили, что есть один уважаемый человек, который может помочь. Он уже был на пенсии, но имел колоссальный опыт и знал, как правильно подготовить документы и какие формулировки использовать. Мы попросили его помочь нам с бумагами, которые нужно было отправлять в министерство. Он только над этим работал. Зато остальные сотрудники более-менее себя чувствовали свободно и могли исполнять те текущие ежедневные задачи, которые также надо исполнять».

По словам экс-губернатора Псковской области Евгения Михайлова, проблема, когда чиновники не нацелены на результат, действительно существует. Причину он видит в избыточном числе документов, регламентирующих работу госслужащих, которые иногда противоречат друг другу. По мнению экс-главы региона, добавляет чиновникам проблем и Госдума, которая генерирует всё большее количество законов. Также Евгений Михайлов рассказал, что вынуждает чиновников действовать по шаблону.

«Что касается исполнения, да, конечно, сейчас всё несбалансировано. Если действовать по закону, то вообще ничего делать нельзя. Это называется итальянская забастовка. То есть когда люди начинают выполнять все инструкции, которые напридумывали и понаписали, получается, что ничего нельзя сделать, потому что всё это выполнить полноценно невозможно. Поэтому в любом случае это компромисс: где-то закрывают глаза на какие-то детали, не все пункты исполняют. Иначе вообще ничего делать не будут. Кто любит не только следить за выполнением задач, но и контролировать самих исполнителей? Для этого тоже полезно иметь правила и инструкции, которые невозможно выполнить полностью. Соответственно, все кругом получается виновны, и можно ими таким путём управлять. Есть большие проблемы, если резюмировать».

По итогу сегодняшней программы мнения наших экспертов традиционно разделились. Одни собеседники убеждены: то, как выполняется чиновничья работа (по принципу отчетности о процессе или она нацелена на результат), зависит от самих госслужащих, от поставленных ими целей и мотивов, которые ими движут. Однако большая часть экспертов считает чиновничий формализм проблемой, в которой виноваты не сами обладатели теплых кресел, а бесчисленное количество правил, законов и регламентов и необходимость всех их строго соблюдать. В результате мы наблюдаем парадокс: все инструкции, регламенты и нормы соблюдены, казалось бы, «идеальный труд», только вот достичь необходимых обществу результатов благодаря такой «добросовестной» работе не всегда получается.

Александра Братчикова