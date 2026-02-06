Уголовное дело возбудили по факту фиктивной регистрации иностранца в опочецкой деревне

Житель города Опочки подозревается в фиктивной постановке на миграционный учет иностранного гражданина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в январе текущего года в доме в одной из деревень на территории Опочецкого муниципального округа житель Опочки, мужчина 1995 года рождения, осуществил фиктивную постановку на миграционный учет иностранца без фактического его пребывания по месту регистрации.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации.