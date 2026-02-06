День научных подразделений Росгвардии отмечают 6 февраля

6 февраля в России отмечается День научных подразделений войск национальной гвардии Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

В 2026 году праздник проходит в особом контексте: исполняется 10 лет со дня создания Росгвардии. Как рассказали в управлении, за прошедшие годы научная деятельность ведомства сделала значительный шаг вперёд, разработаны и внедрены инновационные методики служебно‑боевой подготовки, созданы современные технические решения для охраны правопорядка и обеспечения общественной безопасности.

Как отметили в управлении, научные подразделения Росгвардии активно участвуют в исследовании перспективных направлений оперативно‑служебной деятельности, разработке новых образцов специальной техники и снаряжения.

Ведомственные вузы Росгвардии предлагают высококачественное образование по профильным направлениям. Поступление в образовательные организации Росгвардии - это гарантированное трудоустройство по окончании обучения, социальная защищённость и льготы, возможность участвовать в научно‑исследовательской деятельности с первых курсов, получение востребованной специальности в сфере безопасности и правопорядка.

Подробную информацию об условиях приёма и перечне специальностей можно узнать на официальном сайте управления Росгвардии по Псковской области.