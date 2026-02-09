В город за продуктами: почему звери и птицы тянутся к людям

Холодная зима — время испытаний не только для людей, коммунальных сетей, но и для животных и птиц. Несмотря на «независимость» крылатых и четвероногих от человека, иногда наши дикие братья меньшие перебираются поближе и даже приходят в города и другие населенные пункты. О том, как представители местной фауны переживают морозы и что их заставляет искать общения с людьми, узнала Псковская Лента Новостей.

Лисы наследили

В начале года жителям Псковской области уже довелось видеться с дикими животными прямо в черте города. Опасная встреча случилась на днях в районе деревни Белый Мох Псковского округа. Перед автомобилем на дорогу выскочили два лося. В связи с чем очевидцы в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте» призывают водителей быть предельно внимательными на участке трассы между микрорайонами Любятово и Кресты.

А месяц назад, 12 января, в Великих Луках была замечена лиса. Животное видели в районе завода железобетонных изделий рядом с горкой, где дети катаются на ватрушках. По словам очевидцев, зверек был довольно облезлым, из-за чего пользователи соцсети предположили, что у него бешенство. Но, возможно, это не так. Во всяком случае зоозащитники приюта «Вететье» считают, что лисица просто «страдает от чесотки и сильно истощена».

«Лиса не обязательно может быть бешеная, если она в город зашла. Скорее всего, её могла привлечь какая-то помойка. Лисы могут забегать на контейнерные площадки, когда чувствуют, что там что-то съедобное. В город их приводит, в первую очередь, голод», - считает и заместитель начальника отдела охраны заповедных территорий музея-заповедника «Изборск» Анна Мартынова.

По ее словам, на территорию музея-заповедника лис в прошлом году приводили те же причины. «Вокруг Изборска леса, где они обычно питаются мелкими грызунами, которые роют ходы под снегом. Но, когда снег не рыхлый, лисице всяких мышек-грызунов сложно оттуда достать. В таких случаях она может прийти поближе к жилищу человека», - пояснила Анна Мартынова.

Заведующий сектором природы напомнила, что прошлой зимой прямо в Изборской крепости были замечены несколько лис. Одну из них потом видели на Словенских ключах. «Она пыталась поймать уточку, но у неё это не получалось. Затем, по словам местных жителей, скорее всего, эта же лиса приходила к ним на участок. Людей она особо не боялась, но и близко не подходила. Чувствовала, что у жителей есть куры, и хотела добыть себе пропитание. Некоторые люди выносили ей какую-нибудь «вкусняшку» на порог. Правда, живность у них все равно страдала», - рассказала Анна Мартынова.

В этом году снежный покров хороший, и лисички обеспечивают себя питанием сами. «Видела их следы недалеко от Словенских ключей. Там же находила и следы мышей на снегу: такие малюсенькие лапки и отпечаток хвостика позади. А под слоем снега видела мышиные ходы. Если снег рыхлый, лисы грызунов слышат и чуют. Добычу они сначала вынюхивают, затем делают прыжок, ныряют мордой в снег и хватают. Этот вид охоты получил название “мышкование“», - пояснила специалист.

Более опасными гостями деревень (в городах замечены не были) являются волки. По словам Анны Мартыновой, в прошлом году они стаей приходили, в том числе, в Изборск. У кого-то из местных жителей из-за таких «визитов» пострадали собаки.

«В этом году местные жители тоже сообщали о приближении волков к жилью. Но не в самом Изборске, а в деревне рядом. Недавно там собирались охотники и устроили облаву - подкорректировать численность волков, чтобы они не терроризировали деревню», - рассказала она.

Каша для птиц в «пуховиках»

Если дикие звери в городах нас пугают или удивляют, то к огромному количеству водоплавающих птиц мы уже привыкли. Утки в Пскове встречаются теперь не только на набережных и в парках, но и у магазинов в спальных районах.

Но один непривычный для областного центра пернатый обитатель все же был замечен. В Дендропарке на Утином пруду среди множества уток каким-то образом оказался одинокий лебедь. Навстречу горожанам он, как местные птицы, не выбегал, но все же подплывал поближе к людям с кормом.

«Возможно, он летел со своей стаей, отбился от нее и остановился передохнуть»,- предположила Анна Мартынова.

Кстати, по ее словам, изборские лебеди в теплые страны не улетают. На Городищенском озере, которое почти полностью замерзает, даже в сильные морозы остается островок вокруг причала. Там лебеди и утки проводят всю зиму.

«Наши лебеди никуда не улетают. Перелёт отнимает большое количество сил, а они уже «сообразили», что на озере много гостей, которые постоянно «вкусняшку» какую-то приносят. Они это запомнили, и теперь зимой со всей долины собираются в одной точке на озере», - рассказала специалист.

По словам Анны Мартыновой, температуру до минус 30 птицы вполне способны пережить. Потому что, во-первых, у них есть перья и пух - «это достаточно толстая прослойка между окружающей средой и телом птицы». «Иногда птица сидит и, кажется, что она жирная, а на на самом деле она просто «распушилась». Она как в пуховике. За счет этого тепло сохраняется, и птичка греется», - пояснила она.

За лапки птиц в холодной воде тоже не стоит волноваться, потому что они по своему строению термостойкие. «Птицы обладают продуманной природой кровеносной системой: в лапах артерии, несущие тёплую кровь от сердца, тесно оплетены венами, по которым охлаждённая кровь возвращается обратно. В результате, пока кровь доходит до кончиков лап, она остывает практически до температуры воды, минимизируя теплопотери», - рассказала заведующий сектором природы.

А вот покормить птиц в зимнее время будет совсем не лишним. Причем, при таких экстремальных температурах подойдут даже хлебо-булочные изделия, которые обычно не рекомендуют давать водоплавающим.

«Летом, весной корма для них полно, они могут его сами добыть и в подкормке в этот период не нуждаются. Поэтому переизбыток углеводов для них плохо. Но зимой людей приходит поменьше, корма у птиц тоже мало. Поэтому в качестве исключения можно их подкармливать и хлебом. Но лучше, конечно, кормить зерном», - отметила Анна Мартынова.

По ее словам, для этих целей отлично подойдут овёс, ячмень, пшеница. Еще можно «варить перловку без добавления соли - птицы прекрасно едят и наедаются».

В общем, если захотите покормить лебедей в Изборске или уток в Пскове — приходите к ним с перловой кашей. Она питательная и хорошо усваивается!

А от лисиц, кабанов, волков и прочих лесных зверей, которые вышли к людям, все-таки лучше держаться подальше, как бы мило они не выглядели. Если они не больны бешенством, то уж, наверняка, голодны. Вы же не хотите, чтобы вас съели или покусали?…

Светлана Синцова

Фото из соцсетей