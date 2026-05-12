Учитель года-2026 Вячеслав Новиков: На работу иду с улыбкой

Победителем областного этапа конкурса «Учитель года России-2025» стал педагог гимназии №29 города Пскова Вячеслав Новиков. Обладатель почетного звания преподает русский язык и литературу, а в свободное от работы время пишет рецензии на современные книги для подростков. Родители его учеников рассказывают об успехах учителя в соцсетях, а на его аккаунт в «ВКонтаете» подписываются даже дети из других школ и известные писатели.

О том, есть ли в школе преимущества у педагога-мужчины, почему не нужно писать конспекты к каждому уроку и что важно для победы в конкурсе профессионального мастерства, Вячеслав Новиков рассказал Псковской Ленте Новостей.

За каждой победой стоит команда

- Вячеслав Геннадьевич, почему решили принять участие в конкурсе «Учитель года»?

- Я не первый раз принимаю участие в этом конкурсе. Впервые попробовал свои силы в 2017 году, 9 лет назад, и занял четвертое место. Тогда я был достаточно юным педагогом, амбициозным. Решил, что смогу выиграть конкурс на следующий год, и в 2018 году стал вторым на областном этапе.

Сейчас я уже понимаю, что за победителем, который пойдет на всероссийский этап, должна стоять команда. Это как победа в Олимпийских играх. Мы видим одного человека - победителя, но по сути за ним стоит огромная команда тренеров и многих-многих людей, которые готовили эту победу. И очень многие мои нынешние коллеги - это участники прошлых лет. Елена Николаевна Синева в 2017 году заняла третье место, мы вместе с ней участвовали в конкурсе. Татьяна Ивановна Ильина, наш завуч, участвовала в конкурсе в 2018 году. Это люди, у которых есть свой взгляд на образование, они хотят и готовы что-то менять. У них есть идеи и с ними хочется общаться.

Поэтому победа в конкурсе - не только личное достижение, но это еще возможность познакомиться с людьми, которые могут тебя многому научить. У меня очень много друзей — участников конкурса «Учительгода», с кем я продолжаю общаться. Например, с победительницей областного этапа 2017 года Натальей Валерьевной Яниковой мы очень хорошие друзья. Конкурс пройдет, а люди останутся, и это самое главное.

Не скажу, что до конца осознал победу, хотя прошло уже полмесяца. Еще впереди всероссийский этап, к которому я уже начал готовиться. Это занимает время и не дает возможности остановиться и провести рефлексию, чтобы понять: а что я получил от этого конкурса? Но я увидел, как работает команда, когда помогают коллеги-учителя. Я им благодарен, потому что это огромная поддержка, и я понимаю, что с такой командой можно идти на всероссийский этап.

- На конкурсе было много было испытаний. Что было наиболее сложным, требующим концентрации, подготовки?

- Конкурс состоит из нескольких этапов. На заочном этапе нужно было написать сочинение о себе. Свое сочинение я назвал «Люди, которые всегда со мной». У каждого педагога были учителя в школе, потом в университете, может быть, в семье. И я рассказывал о тех людях, которые повлияли на меня как учителя. О том, чему они научили меня и как я подхожу к процессу образования, основываясь на их взглядах, а где-то и в противоречии с их взглядами.

Также на заочном этапе нужно было снять видеовизитку. И в ней я рассказывал … про псковских крокодилов. Это ролик и обо мне, и о русском языке, и о Пскове. От упоминания в псковской летописи XVI века крокодилов, которые из реки «изыдоша» и «людей много поядоша» (покусав), я перехожу к фразеологизму «лить крокодиловы слезы» и завершаю ролик упоминанием о том, что в Псковской области всего трое мужчин-учителей русского языка и литературы. А значит, мы редкий педагогический вид, который тоже надо беречь, как «псковских крокодилов». Это конечно, шутка, но учителя мужчины в школе — действительно, редкость.

- Есть какие-то преимущества быть учителем-мужчиной?

- Наверное, учителю-мужчине в школе больше внимания. Но внимание — это не всегда хорошо. Потому что тебя всё время оценивают: как ты ведёшь урок, и даже - как ведёшь социальную страничку и что на ней выкладываешь. Но в нашей школе есть кадетские классы, где наставники — мужчины. Также есть другие преподаватели мужского пола, из 80 человек в коллективе - 15 мужчин.

- Что еще запомнилось на конкурсе?

- На очном этапе мы давали урок, проводили воспитательное событие, мастер-класс и участвовали в брифинге. Перед каждым этапом тянули жребий, и всегда мне выпал №1.

Я понимал, что это некий вызов, потому что жюри будет сравнивать следующих участников со мной, и нужно показать свое мастерство и запомниться. Наверное, так оно и получилось.

Урок я проводил по творчеству Иосифа Александровича Бродского. Это было непросто, потому что поэт со сложной биографией, и специфика конкурса такова, что урок проводится в незнакомом классе с незнакомыми детьми. Я вел урок без конспекта. Не люблю прописывать план урока, вопросы и реакции, которые я не могу предсказать. Потому что тогда это мертвый урок, если я предсказал его весь заранее. Поэтому была книга, дети, я и только живой разговор. А то, как он построится - это, мне кажется, и составляет мастерство учителя. Когда у тебя семь уроков каждый день, написать конспект к каждому уроку нереально, невозможно, а вот прожить его вместе с детьми - это очень важно.

- Как вели себя дети? Понравился им урок?

- Одиннадцатиклассники после урока подходили и говорили, что болеют за меня. Эта поддержка чувствовалась, она была искренней. Огромная благодарность 24-й школе, где проходили мероприятия очного этапа. Очень важно, когда ты чувствуешь, что тебе рады, что поддерживают и помогают.

Строгий и добрый

- Расскажите о себе. Почему вы решили стать учителем?

- Я родился и вырос в Мурманской области, в городе Кировске. Когда встал вопрос о выборе профессии, у меня было два варианта: поступать на направление «Международные отношения» в Тверской университет либо в Псковский педагогический институт. И я выбрал факультет русского языка и литературы педагогического института, потому что был интерес к языку. Кроме того, я из педагогической династии: мой дедушка отработал 50 лет в школе преподавателем по классу баяна. Мама работала воспитателем в детском саду. Именно моя семья научила меня всегда видеть личность в ребенке. И дедушка, и мама всегда говорили о том, что детей нужно в первую очередь любить, а потом уже давать знания.

Во время моего обучения псковский институт стал университетом. Когда я окончил вуз и встал вопрос о том, куда пойти работать, вакансий на всю Псковскую область было всего две: Карамышевская школа и Остинская. Я ту, которая была к городу поближе ,и 13 лет я ездил на работу в маленькую деревенскую школу. Шесть лет я работал на острове Залита, где жил по несколько дней в неделю. Талабские острова - это особый мир, природа и даже состояние души.

В сельской школе, когда в классе 5-7 человек, ты практически индивидуально работаешь с каждым ребенком. В городской, когда в классе по 32 ученика, это тяжело сделать. И тетрадей - большое количество. Но я стараюсь их проверять и делать это очень быстро для того, чтобы ребята уже на следующем уроке получали обратную связь.

- Вы сами решили перейти на работу в городскую школу?

- Во время участия в другом конкурсе «Флагманы образования» я понял, что готов к тому, чтобы вести урок в классе, где 30 детей. Просто почувствовал, что «перерос» сельскую школу, что хочу работать с большим количеством учеников.

- Сложности были в связи с переходом?

- В гимназии №29, где я сейчас работаю, большие классы. И здесь я стал более строгим. Хотя все равно это я считаю себя строгим учителем, а ученики говорят: «Вячеслав Геннадьевич, вы самый добрый!». Но на самом деле проблемы с дисциплиной ушли тогда, когда я понял, что ее не нужно специально создавать. Когда я начинаю вести урок, и дети понимают, что я рассказываю что-то интересное, они сами перестают отвлекаться, шуметь, разговаривать.

В этом году у меня появилось уже третье по счету классное руководство. Елена Николаевна, наш директор, сделала неожиданный ход: мне предложила классное руководство не с пятого класса, а с десятого. И теперь у меня в классе 21 барышня - умные, начитанные. Класс социально-экономический, но они обожают литературу. Им очень интересно, а я только жалею, что очень мало в расписании уроков русского языка и литературы.

Мои ученицы меня поддерживают. С родителями тоже нет проблем. Наоборот, я получил от них поддержку - эмоциональную, той, которой мне до этого не хватало. Когда я участвовал в конкурсе, дети говорили, что гордятся мной, а их родители в интернете выкладывали посты: «Наш классный руководитель выиграл конкурс». Оказалось, что им это тоже важно - что с их детьми работает лучший учитель.

Работа интересная. В нашей школе больше тысячи учеников и очень молодой педагогический коллектив. Средний возраст - а у нас около 80 учителей в школе - 36 лет. Очень важно, что с детьми работают молодые педагоги, которые поедут с ними на турбазу, в поход, поддержат любую инициативу. А сколько у нас поездок на экскурсии!

- А вы сами любите путешествовать?

– Да, но пока - в пределах России. Меня очень впечатлил Владивосток. Долго лететь. Но это место силы и очень необычная природа. Также я всем советую поехать в моё родное место, город Кировск в окружении Хибин. Город изменился. Когда я покидал его больше 20 лет назад, это был туристический город, но не развитый с точки зрения инфраструктуры. Сейчас там появились кафе, кинотеатры, гостиницы, развиваются горнолыжные комплексы. И, действительно, есть, что посмотреть.

Как северному человеку мне очень нравятся наши южные регионы. Однажды я был в Гурзуфе, и прогуливаясь по городу, набрел на дом-музей Чехова. Но все билеты в музей были раскуплены. Я попросил: «Я учитель литературы и очень хочу посетить музей». И меня пропустили без билета. Кстати, это тоже интересный момент: иногда специально, иногда случайно, но каждое лето у меня получается побывать в тех местах, которые связаны с писателями. Я был в доме-музее Есенина в Москве. Побывал абсолютно случайно в литературном музее Тургенева в Орле, поехав на съезд «Движения Первых». И посетил дом-музей Лермонтова в Пятигорске. Потом ребятам рассказывал, что видел место первоначального захоронения поэта.

За пределами школы

- Как еще проводите свободное от работы время?

- Я люблю читать книги — причем, только в бумажном варианте. Как учитель литературы создаю свою домашнюю библиотеку. И когда советую что-то детям, могу даже и книжку дать.

- А еще вы пишете на своей странице в «ВКонтакте» рецензии на многие новые книги….

- Сейчас огромный выбор книг для детей и подростков. Если мы приходим в книжный магазин, мы просто можем потеряться среди этих стеллажей. Новинки выходят, и все не всегда качественно написанные.

Но иногда есть такие шедевры, которые действительно хочется порекомендовать детям. И это здорово, что сейчас у нас школьная программа меняется и в нее входят современные авторы. Например, в пятом классе программе есть главы из «Манюни» (популярной у подростков повести Наринэ Абгарян — прим.ред). В шестом классе - «Календарь ма(й)я» Виктории Ледерман, «Время всегда хорошее» Пастернак и Жвалевского.

Я специально пытаюсь составлять рецензии так, чтобы не спойлерить - не описывать сюжет и не раскрывать основную интригу, а чтобы человек задумался захотел прочитать. Иногда некоторые дети приходят и просят книжки для мамы. Кому-то сам говорю: «Если вы задумываетесь о подарке родителям, эта книжка будет им отличным подарком».

Для меня пространство соцсетей - это выход за пределы школы, и способ показать детям, что учитель читает, и можно посмотреть, что он читает. И детям это интересно. Иногда вообще незнакомые мне дети добавляются в друзья и пишут, что им интересно посмотреть, что я читаю. Кстати, в отношении некоторых писателей, честно признаюсь, я стал менее категоричен, когда они добавились ко мне в друзья.

Иногда задумываюсь: а стал бы Пушкин отслеживать, что о нем пишут, если бы тогда был интернет? Думаю, нет. Но как утверждают современные авторы, им важно получать живой отклик от читателей. И я горжусь тем, что у меня есть в друзьях Тамара Крюкова, Евгений Рудашевский. Что Татьяна Мастрюкова, автор «Страшилок», смотрит мои отзывы на свои книги. Совсем недавно Влад Райбер поставил лайк отзывам на свою книгу. Это значит, что им тоже важно видеть отзыв не только от детей, но и от учителей, которые могут посоветовать эту книгу.

- А «Два капитана» Каверина в школе проходят?

- «Два капитана» читаем, но в рамках внеурочной деятельности. И обязательно ходим в наш замечательный музей романа Каверина. Хочется, чтобы ребята знали тех людей, которые ходили по улицам Пскова, учились в наших школах и стали писателями. Нам есть чем гордиться. Очень люблю с ребятами ходить пешком по городу и рассказывать. Например, о здании с аркой на Октябрьской площали, котрое «помнит» Пушкина. На конкурсе «Учитель года» нас спрашивали, чтобы мы показали ребятам из других регионов? Конечно, пушкинские места! И Петровское, и Михайловское, и Тригорское, и Псков.

И, конечно, я бы показал школьникам остров Залита. Для меня это место силы, с его закатами, с особой рыбной культурой, с добротой местных жителей. Когда я там работал, коллеги-учительницы меня угощали супом и рыбой. Для меня это было удивительно, что так можно относиться - заботливо, по-доброму. И сейчас в гимназии я тоже вижу эту заботу. И это создает желание здесь работать. Конечно, бывают проблемы, но все они сглаживаются, если ты понимаешь, что тебя поддержат. Это место, куда мне хочется приходить. Поэтому я замечаю, что когда иду на работу, я улыбаюсь.

Беседовала Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой и из личного архива Вячеслава Новикова