Склад с сигаретами и алкоголем без акцизных марок обнаружили в Псковской области 

Склад с немаркированными сигаретами и, предположительно, поддельным алкоголем на общую сумму 37 миллионов рублей обнаружили таможенники в Псковской области. Изъято 224 тысячи пачек сигарет и 500 коробок алкогольной продукции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Табачные изделия были произведены в Республике Беларусь. Стоимость партии оценивается в 34 миллиона рублей. На всех пачках отсутствовали акцизные марки и необходимая маркировка для законной реализации на территории Российской Федерации.

Стоимость алкоголя может превышать 3 миллиона рублей. Изъяты коробки с водкой, коньяком, виски и текилой без акцизных марок и с признаками подделки.



Также на складе обнаружены пятилитровые пластиковые бутыли с прозрачной жидкостью и характерным запахом спирта.

Алкоголь передан сотрудникам УМВД России по Псковской области для принятия процессуальных решений.