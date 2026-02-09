Выставку Музея трудовой доблести перевезли в Великолукский политехнический колледж

Выставка будущего Музея трудовой доблести теперь представлена в Великолукском политехническом колледже, сообщается в Telegram-канале депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единой России» Александра Козловского.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

«Символично, что именно здесь она продолжает свою работу: на этой неделе в колледже проходит региональный этап чемпионата "Профессионалы", где молодежь демонстрирует реальные навыки и мастерство. Площадками соревнований станут корпуса на улице Глинки, 36. Участники покажут себя в компетенциях "Сварочные технологии" и "Парикмахерское искусство". В Великие Луки приедут студенты из Пскова, Опочки, а также представители колледжей Беларуси. Помимо конкурсных испытаний запланирована насыщенная деловая программа, включая профориентационные мероприятия для школьников», - отметил Александр Козловский.

Депутат напомнил, что сама выставка стала первым шагом к созданию в городе Музея трудовой доблести. Ранее ее открытие состоялось на площадке торгового центра «Апельсин» – в открытом общественном пространстве, где ежедневно бывают семьи, молодёжь и школьники.

Инициаторами создания музея выступили участники Ассоциации ветеранов специальной военной операции Великих Лук. Их идея получила поддержку промышленников, общественных организаций и актива «Единой России».