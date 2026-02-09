 
Выставку Музея трудовой доблести перевезли в Великолукский политехнический колледж

Выставка будущего Музея трудовой доблести теперь представлена в Великолукском политехническом колледже, сообщается в Telegram-канале депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единой России» Александра Козловского.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

«Символично, что именно здесь она продолжает свою работу: на этой неделе в колледже проходит региональный этап чемпионата "Профессионалы", где молодежь демонстрирует реальные навыки и мастерство. Площадками соревнований станут корпуса на улице Глинки, 36. Участники покажут себя в компетенциях "Сварочные технологии" и "Парикмахерское искусство". В Великие Луки приедут студенты из Пскова, Опочки, а также представители колледжей Беларуси. Помимо конкурсных испытаний запланирована насыщенная деловая программа, включая профориентационные мероприятия для школьников», - отметил Александр Козловский.

Депутат напомнил, что сама выставка стала первым шагом к созданию в городе Музея трудовой доблести. Ранее ее открытие состоялось на площадке торгового центра «Апельсин» – в открытом общественном пространстве, где ежедневно бывают семьи, молодёжь и школьники. 

 

Инициаторами создания музея выступили участники Ассоциации ветеранов специальной военной операции Великих Лук. Их идея получила поддержку промышленников, общественных организаций и актива «Единой России».

«Открытая экспозиция объединила материалы об 11 предприятиях юга Псковской области: за каждым из них стоят трудовые династии, производственные достижения и истории людей, формировавших промышленное лицо региона. Особое внимание на открытии было уделено студентам Великолукского политехнического колледжа, именно они стали главными слушателями и первыми зрителями выставки. Для молодежи это возможность увидеть, что современная промышленность – это не только история, но и перспективные технологии, востребованные профессии и шанс реализовать себя в родном городе. Проект будет развиваться. Уверен, что будущий Музей трудовой доблести станет точкой притяжения для горожан, ветеранов труда, молодёжи и предприятий региона», - подчеркнул Александр Козловский.
