«Постскриптум»: Что важнее для чиновников – «шашечки или ехать»?

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум». Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.

Основные темы программы сегодня:

  • Ильиной домашний арест продлен, ее соучастнику Куклеву – назначен. Продолжение громкого судебного дела.
  • «Лыжня России» – неприятный курьез недели с определением места проведения.
  • Единая стоматологическая поликлиника появится в Пскове – реформа добралась до зубных врачей. 
  • Что важнее в работе чиновника – «шашечки или ехать»?

В политическом блоке, как всегда, вместе с обозревателем и главным редактором интернет-портала ПЛН Александром Савенко будем разбираться в тонкостях политики.

Начало программы – в 13.04. Телефон прямого эфира: 56-73-72. Видеотрансляцию можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей. 

