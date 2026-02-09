«Постскриптум»: Что важнее для чиновников – «шашечки или ехать»?

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум». Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.

Основные темы программы сегодня:

Ильиной домашний арест продлен, ее соучастнику Куклеву – назначен. Продолжение громкого судебного дела.

«Лыжня России» – неприятный курьез недели с определением места проведения.

Единая стоматологическая поликлиника появится в Пскове – реформа добралась до зубных врачей.

Что важнее в работе чиновника – «шашечки или ехать»?

В политическом блоке, как всегда, вместе с обозревателем и главным редактором интернет-портала ПЛН Александром Савенко будем разбираться в тонкостях политики.

Телефон прямого эфира: 56-73-72.