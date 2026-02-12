Авито: Спрос на подработку в строительных и ремонтных профессиях вырос почти в 2 раза

На рабочие профессии неизменно сохраняется спрос — это отражается и на повышенном спросе бизнеса на подработку и услуги в данной сфере, что позволяет оперативно закрывать потребность на необходимые позиции. Эксперты Авито Подработки и Авито Услуг проанализировали, как изменилась ситуация в строительной сфере с 1 декабря 2025 по 20 января 2026 по сравнению с аналогичным периодом двух прошлых лет. Так, в целом по России спрос на подработку на позиции в группе профессий строителей и ремонтников вырос почти в 2 раза (+96%) в сравнении с прошлым годом.

По данным Авито Подработки, среди отдельных позиций больше всего спрос вырос на подработку слесарем (+76%). На втором месте оказались маляры — в сравнении с прошлогодним периодом таких исполнителей искали на треть чаще (+31%). Топ-3 замыкают инженеры — их на подработку искали почти на четверть чаще (+24%). Также был отмечен рост спроса на исполнителей-арматурщиков — на 13%.

По данным Авито Услуг, зимой зафиксирован рост спроса на специалистов в сфере ремонта и строительства. В числе наиболее востребованных оказались инженеры-сметчики: в период с 1 декабря 2025 года по 20 января 2026 года интерес к их услугам вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом двух предыдущих лет. Эти специалисты отвечают за расчет стоимости проектов и контроль бюджета на всех этапах — от планирования до сдачи объекта.

Также россияне на 11% чаще искали производителей работ — профессионалов, которые управляют строительными процессами на объекте и обеспечивают соблюдение сроков и стандартов качества. В их задачи входит организация работы бригад, координация подрядчиков и взаимодействие с заказчиками.

Рост показали и услуги, связанные с инженерной инфраструктурой. Спрос на сантехнические работы, включающие монтаж систем водоснабжения, канализации и отопления, увеличился на 6%.

Для разработки концепций жилых и коммерческих объектов обращаются к архитекторам-проектировщикам: спрос на их услуги вырос на 4%. Параллельно увеличился интерес и к мастерам-монтажникам, которые отвечают за реализацию проектных решений — также на 4%.

«Спрос на подработку в строительстве и ремонтных работах стабильно растет — такой формат помогает закрывать потребность в исполнителях в пиковые периоды. Стремление бизнеса привлечь больше исполнителей находит отражение и в другом показателе — готовности предлагать привлекательные вознаграждения. Кроме того, формат частичной занятости удобен для самих исполнителей за счет гибкого графика. При этом для людей не менее важна и безопасность: прозрачные условия и уверенность в оплате — то, что напрямую влияет на доверие к формату. По данным исследования Авито, для 30% опрошенных россиян ключевым фактором при выборе подработки становится именно гарантия выплат», — комментирует Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».