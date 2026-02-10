Наиболее распространенные причины абортов перечислила псковский психолог

С женщинами, оказавшимися в ситуации репродуктивного выбора, работают в Псковском клиническом перинатальном центре. Основные причины, по которым беременные задумываются об аборте, назвала медицинский психолог Эльмира Абдулаева в эфире радио ПЛН FM.

По словам специалиста, «наиболее часто обращаются женщины, имеющие уже трёх и более детей». Это самый многочисленный пласт женского населения, который задумывается, оставить ребёнка или нет.

Эльмира Абдулаева отметила, что основными факторами, влияющими на решение женщины, являются недостаток внутреннего ресурса и отсутствие поддержки со стороны близких.

«На первом месте среди причин таких мыслей у женщин - недостаток внутреннего ресурса, недостаток помощи, а также жилищно-финансовые вопросы», - сказала психолог и пояснила, что обычно либо жилищные условия недостаточно комфортны, либо банально у будущей мамы мало денег.

Гостья студии также подчеркнула, что современные родители задаются вопросом: «Смогу ли я обеспечить комфортный уровень жизни для своих детей?» Она заметила, что в наши дни дети требуют определенных финансовых затрат как на повседневные нужды, например, при покупке вещей, так и на дополнительные, например, при записи на какие-либо кружки, занятия, мероприятия.

По мнению медицинского психолога Эльмиры Абдулаевой, потеря собственного комфорта становится одной из причин, побуждающих сомневаться как женщину, так и мужчину, который находится рядом с ней.