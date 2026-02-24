 
Общество

Псковская область поднялась на 63 место в рейтинге российских регионов по качеству жизни

Псковская область поднялась на 63 место в рейтинге российских регионов по качеству жизни, следует из исследования, проведенного РИА Новости.

Итоговый балл Псковской области по результатам исследований составил 50,797. 

Рейтинг строился на основе комплексного учета 66 индикаторов, оценивающих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. На основе учитываемых индикаторов рассчитан рейтинговый балл, который выступает в качестве оценки межрегиональных различий и критерия ранжирования регионов.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

  • 2 место - Санкт-Петербург;
  • 7 место - Ленинградская область;
  • 8 место - Калининградская область;
  • 44 место - Мурманская область;
  • 51 место - Новгородская область;
  • 60 место - Вологодская область;
  • 73 место - Ненецкий автономный округ;
  • 79 место - Республика Карелия;
  • 80 место - Архангельская область.

Первые позиции в рейтинге регионов по качеству жизни по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Сводный рейтинговый балл у этих трех регионов превышает 80 (возможный диапазон от 1 до 100). Эта тройка регионов возглавляет рейтинг уже в течение многих лет, и по рейтинговому баллу по-прежнему существенно опережает следующие за ними субъекты РФ.

В числе замыкающих рейтинг изменений существенно больше. Последние места занимают Республика Алтай, Чукотский автономный округ, Курганская область, Карелия, Архангельская область, Забайкальский край, Бурятия, Еврейская автономная область, Ингушетия, Тува. По сравнению с предыдущим годом только четыре региона группы остались на своих позициях.

