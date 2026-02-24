 
Фотофакт: Три пожарные машины провели объезд улицы Герцена в Пскове

Сегодня утром в Пскове были замечены три пожарные машины на улице Герцена, недалеко от церкви Богоявления. Как пояснила Псковской Ленте Новостей начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Псковской области Ирина Коноплева, причин для беспокойства нет — возгорания здесь не зафиксировано.

«Машины выезжают с целью изучения района выезда, ничего не горит сейчас в Пскове», — подчеркнула Ирина Коноплева. 

Пожарные машины выезжают для изучения района выезда, чтобы приобрести знания о планировке и характере застройки, транспортных магистралях, улицах и проездах, о расположении и пожарной опасности наиболее важных объектов, а также для дальнейшего определения кратчайших путей следования к месту вызова.

