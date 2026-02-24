Опубликовано расписание приёмов псковичей депутатами областного Собрания на этой неделе

График приема граждан депутатами Псковского областного Собрания на текущую неделю предоставили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

24 февраля (во вторник) с 10:00 до 12:00 прием проведет Юрий Сорокин, округ №4 (часть города Пскова – северная часть Ближнего Завеличья, Дальнее Завеличье).

25 февраля (в среду) с 10:00 до 12:00 с избирателями встретится Елена Лунгу, округ №2 (часть города Пскова – район Запсковья).

26 февраля (в четверг) с 10:00 до 12:00 ответит на вопросы псковичей Ирина Толмачёва, единый избирательный округ

Приём проводится по адресу: Псков, улица Гоголя, дом 9 по предварительной записи по телефону: 8 (8112) 66-25-12.

Депутаты могут проконсультировать заявителей онлайн.