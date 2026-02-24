 
Опубликовано расписание приёмов псковичей депутатами областного Собрания на этой неделе

График приема граждан депутатами Псковского областного Собрания на текущую неделю предоставили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

24 февраля (во вторник) с 10:00 до 12:00 прием проведет Юрий Сорокин, округ №4 (часть города Пскова – северная часть Ближнего Завеличья, Дальнее Завеличье).

25 февраля (в среду) с 10:00 до 12:00 с избирателями встретится Елена Лунгу, округ №2 (часть города Пскова – район Запсковья).

26 февраля (в четверг) с 10:00 до 12:00 ответит на вопросы псковичей Ирина Толмачёва, единый избирательный округ

Приём проводится по адресу: Псков, улица Гоголя, дом 9 по предварительной записи по телефону: 8 (8112) 66-25-12.

Депутаты могут проконсультировать заявителей онлайн. 

Пресс-портреты

Сорокин Юрий Юрьевич

Сорокин Юрий Юрьевич

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов.

Лунгу Елена Сергеевна

Лунгу Елена Сергеевна

Депутат Псковского областного Собрания, участковый терапевт Псковской межрайонной больницы

Толмачева Ирина Геннадьевна

Толмачева Ирина Геннадьевна

Депутат Псковского областного Собрания.

