Россиянам напомнили о штрафах за сжигание чучела на Масленицу

Нарушение правил пожарной безопасности при сжигании чучела Масленицы влечет за собой штраф размером до 400 тысяч рублей, отметил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

Масленичная неделя в 2026 году стартует 16 февраля и продлится до Прощеного воскресенья, 22 февраля.

Эксперт указывал, что специального штрафа за сжигание чучела Масленицы нет, однако есть наказание за нарушение правил пожарной безопасности.

«Если никто не пострадал, но жгли чучело не по правилам, то размер штрафа для граждан составит от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, для ИП — от 40 тысяч до 60 тысяч рублей, для организаций — от 300 тысяч до 400 тысяч рублей», — уточнил Машаров, отметив, что в первый раз за подобное нарушение могут вынести предупреждение.

Однако если при сожжении чучела произошел пожар или пострадали люди, то штраф для граждан увеличится до 40-50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 80-100 тысяч рублей, для ИП — до 90-110 тысяч рублей, для организаций — до 800 тысяч рублей. Если пожар приведет к жертвам, то организатору мероприятия могут выписать штраф до 2 млн рублей, а работу ИП и юридического лица могут приостановить до 90 суток.

Машаров отметил, что если виновником происшествия будет физическое лицо, то оно будет отвечать по ст. 118 УК РФ — причинение тяжкого вреда по неосторожности, пишет ТАСС.

«По ней предусмотрен как штраф до 80 тысяч рублей, так и исправительные работы до двух лет, ограничение свободы до трех лет или арест до полугода», — сказал эксперт.