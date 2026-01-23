«ПолитЗабег» и форум ТИК: Общественный совет при псковском избиркоме поделился планами на 2026 год

Первая в этом году встреча представителей Общественного совета Избирательной комиссии Псковской области состоялась 22 января. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, на ней подвели итоги года, выработали и утвердили план работы на 2026 год.

Фото здесь и далее: Общественный совет Избирательной комиссии Псковской области

Председатель облизбиркома Игорь Сопов поприветствовал коллег и подвёл итоги работы в 2025 году. Он отметил, что почти все мероприятия плана были выполнены и даже добавились новые, которые реализовали по инициативе членов совета.

Также в рамках заседания Игорь Сопов обсудил с коллегами планы на 2026 год.

В марте запланировано проведение третьего форума старшеклассников «Голос молодежи». В его рамках будет действовать региональная грантовая площадка.

В мае пройдет четвёртый форум территориальных избирательных комиссий. В нем примут участие представители избирательных комиссий субъектов Российской федерации, а также Центральная избирательная комиссия России.

В августе проведут второй по счету «ПолитЗабег». В 2025 году такой забег состоялся впервые в электоральной истории Псковской области в рамках подготовки к Единому дню голосования. Участниками спортивного мероприятия на стадионе «Машиностроитель» стали кандидаты в депутаты и представители политических партий, заявившихся на муниципальные выборы.

Ранее Игорь Сопов сообщил, что забег будет преобразован в политическую эстафету.

В сентябре традиционно отметят День избирательных комиссий Псковской области. Праздник был утверждён губернатором Михаилом Ведерниковым в 2020 году и приходится на последнее воскресенье сентября — после Единого дня голосования.

Помимо этого, в 2026 году запланированы дискуссионные площадки, круглые столы, мастер классы и лекции членов совета, работа с политическими партиями региона, а также второе издание сборника «Именные избирательные участки в Псковской области» и репринтное издание «Руководства для участковых избирательных комиссий по выборам в учредительное собрание» 1917 года со вступительной статьёй Александра Седунова, председателя Общественного совета.