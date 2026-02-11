Псковская область стала участником пилотного проекта по формированию единого маршрута образования и трудоустройства детей с ОВЗ

Псковская область присоединилась к пилотному проекту Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по формированию системы единого маршрута для детей и молодежи с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья для получения высшего образования и дальнейшего трудоустройства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.
Фото здесь и далее: Министерство молодежной политики Псковской области
В рамках пилотного проекта на базе Дома молодежи во вторник, 10 февраля, состоялась первая стратегическая сессия. Специалистов в сферах соцзащиты, образования, здравоохранения поприветствовала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.
В Псковской области по этому направлению на протяжении ряда лет ведется серьезная работа. Созданы модель непрерывного сопровождения детей от рождения, региональный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра и семей, их воспитывающих, на базе Центра лечебной педагогики, федеральный ресурсный центр по сопровождению детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития (создан во взаимодействии с ПсковГУ), Центр дистанционного обучения детей-инвалидов, реализуется система сопровождаемого проживания, а также система трудоустройства в Псковских интеграционных мастерских.
Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова поблагодарила руководство региона за участие в пилотном проекте.
Проект предполагает организацию межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти для обеспечения получения образования и дальнейшего трудоустройства детей и молодежи с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В течение двух дней специалисты погрузятся в задачи проекта и анализируют действующую региональную систему через четыре направления: «Обучение», «Социализация», «Профориентация», «Трудоустройство».
По итогу будет сформирована и представлена дорожная карта по реализации проекта.