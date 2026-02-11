Псковская область стала участником пилотного проекта по формированию единого маршрута образования и трудоустройства детей с ОВЗ

Псковская область присоединилась к пилотному проекту Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по формированию системы единого маршрута для детей и молодежи с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья для получения высшего образования и дальнейшего трудоустройства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: Министерство молодежной политики Псковской области

В рамках пилотного проекта на базе Дома молодежи во вторник, 10 февраля, состоялась первая стратегическая сессия. Специалистов в сферах соцзащиты, образования, здравоохранения поприветствовала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«Инклюзивное образование и все необходимые мероприятия в этой части находятся на особом контроле и в зоне особого внимания. Мы накопили определенный опыт, готовы делиться накопленными наработками, связанными с развитием образования данных категорий детей. Это требует и дальнейшего развития. Целью сегодняшней стратегической сессии станет дорожная карта по развитию бесшовного образования: от самого рождения до вступления в профессиональную жизнь», — выступила Вера Емельянова.

В Псковской области по этому направлению на протяжении ряда лет ведется серьезная работа. Созданы модель непрерывного сопровождения детей от рождения, региональный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра и семей, их воспитывающих, на базе Центра лечебной педагогики, федеральный ресурсный центр по сопровождению детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития (создан во взаимодействии с ПсковГУ), Центр дистанционного обучения детей-инвалидов, реализуется система сопровождаемого проживания, а также система трудоустройства в Псковских интеграционных мастерских.

Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова поблагодарила руководство региона за участие в пилотном проекте.

«Много уже работаем с Псковской областью по созданию возможностей для детей с инвалидностью и ОВЗ. Колоссальную работу проделывает Центр лечебной педагогики. Наш пилотный проект может реализовываться там, где есть межведомственное взаимодействие. Работа по выстраиванию бесшовного маршрута связана практически со всеми министерствами социального блока, здесь важно умение не видеть границ. Мы создаем большое количество возможностей для развития и социализации детей, для приобретения ими навыков и компетентных знаний, которые помогут самостоятельно жить и обеспечивать себя», — отметила замминистра науки и высшего образования РФ.

Проект предполагает организацию межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти для обеспечения получения образования и дальнейшего трудоустройства детей и молодежи с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В течение двух дней специалисты погрузятся в задачи проекта и анализируют действующую региональную систему через четыре направления: «Обучение», «Социализация», «Профориентация», «Трудоустройство».

По итогу будет сформирована и представлена дорожная карта по реализации проекта.