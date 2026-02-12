Государственные бюро юрпомощи Псковской области и фонд «Земляки» договорились о сотрудничестве

Соглашение о взаимодействии между Государственным бюро юридической помощи Псковской области и центром бесплатной юридической помощи «Земляки» подписали в Великих Луках. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», основатель фонда «Земляки» Александр Козловский в своем Telegram-канале.



Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

По словам депутата, смысл соглашения прост — наладить рабочее сотрудничество, чтобы люди быстрее и проще получали бесплатную юридическую помощь. Без лишней волокиты и «хождения по кругу».

Центр «Земляки» работает с 2019 года. За это время здесь помогли почти 2000 жителям области — по жилищным, трудовым, имущественным вопросам, по мерам социальной поддержки. Отдельное направление — помощь участникам и ветеранам специальной военной операции, их семьям.

Государственное юридическое бюро — это уже часть официальной системы бесплатной юридической помощи региона. Оно работает с категориями граждан, которые определены федеральным и областным законодательством: малоимущие, инвалиды, многодетные семьи, ветераны боевых действий, участники СВО и другие.