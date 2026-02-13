 
Онлайн-«летучки» стали чаще проводить в Псковском округе

С преобразованием Псковского района в округ чаще стали использовать в работе с территориальными отделами формат онлайн-«летучек» - небольших совещаний по насущным вопросам, которые требуют оперативного решения или неотложной проработки на местах, сообщила глава округа Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Чтобы не отвлекать сотрудников теротделов разъездами и дать возможность получить нужную им информацию от узких специалистов администрации округа или других ведомств, используем интернет-технологии. Например, одна из последних рабочих онлайн-встреч была посвящена работе с системой ФИАС – Федеральной информационной адресной системой», - рассказала Наталья Федорова.

ФИАС – это всероссийская база данных адресов всех объектов недвижимости, обладающая быстрыми сервисами предоставления сведений об адресах. «С ней удобно работать по уточнению и присвоению адресов (что для нашей территории особенно актуально) всем объектам недвижимости, включая земельные участки на территории муниципального округа независимо от форм собственности», - пояснила Наталья Федорова. Специалист администрации проконсультировала коллег по особенностям и новшествам работы с ФИАС.

Аналогичным образом с теротделами прорабатывали вопрос по новшествам в работе с нотариальными доверенностями: жителям сельской местности нет необходимости ехать в город, чтобы оформить доверенность, достаточно обратиться в территориальный отдел, где им помогут.

«Не все муниципалитеты региона взяли на себя данную функцию, с учетом имеющихся на территории нотариусов. Для Псковского округа эта необходимость обусловлена и удаленностью некоторых поселений, и актуальностью для категории пожилых и маломобильных граждан. Кроме того, нельзя не учитывать и разницу в стоимости услуг, оказываемых органами местного самоуправления и нотариусами, занимающимися частной практикой, поскольку должностные лица муниципалитетов не взимают какой-либо дополнительной платы за составление проектов документов и выполнение технической работы кроме госпошлины», - заключила глава.
Глава Псковского муниципального округа.

