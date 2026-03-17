В Госдуме предупредили о рисках при использовании VPN

Использование VPN-сервисов формирует целый ряд рисков, которыми пользуются мошенники, бесплатные VPN-сервисы не обеспечивают заявленный уровень безопасности и могут собирать данные о пользователях, рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин.

«Использование VPN-сервисов давно перестало быть исключительно инструментом для защиты конфиденциальности. Сегодня вокруг таких сервисов формируется целый спектр рисков, которыми активно пользуются кибермошенники», — сказал Немкин.

По его словам, многие бесплатные VPN фактически не обеспечивают заявленного уровня безопасности: они могут собирать данные о пользователях, передавать трафик третьим лицам или даже содержать вредоносные модули, пишет РИА Новости.

«В результате человек, пытаясь "обезопасить" себя в сети, на практике передает свои персональные данные и историю интернет-активности неизвестным операторам», — отметил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что отдельная проблема заключается в том, что мошенники активно используют VPN для сокрытия своей реальной геолокации и усложнения расследования преступлений.

«Подмена IP-адреса позволяет злоумышленникам маскировать источники фишинговых атак, массовых рассылок или попыток взлома аккаунтов. В результате следы преступления могут вести через несколько стран и десятки серверов, что существенно усложняет оперативную работу правоохранительных органов», — сообщил он.

Немкин добавил, что в последние годы фиксируются случаи распространения вредоносных приложений, маскирующихся под популярные VPN-сервисы.

«Пользователь скачивает программу, рассчитывая получить доступ к "защищенному" соединению, но фактически устанавливает на устройство шпионское ПО. Такие приложения могут перехватывать пароли, банковские данные, коды из SMS и push-уведомлений, что создает прямую угрозу хищения средств и взлома аккаунтов», — заключил депутат.

