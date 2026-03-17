В России остается 23 млн кв м аварийного жилья

Как минимум в 11 регионах России сохраняется проблема аварийного жилья: люди годами не могут добиться расселения и вынуждены жить в разрушающихся квартирах, выяснили «Известия». Об этой проблеме сообщают в Волгоградской, Новосибирской, Тульской, Омской, Тюменской, Ярославской, Ленинградской, Ульяновской областях, в Красноярском крае, Якутии и Коми.

«У нас авария за аварией: подвал затопило кипятком, пар шел вовсю, поднимался до пятого этажа. Еще случился потоп — прорвало трубу, потому что тут все гнилое. Сначала холодная вода пошла, потом горячая. Из-за поднявшегося пара у соседки появилась плесень во всю стену — в квартире до такой степени душно, что обогреватель не нужен», — рассказала пенсионерка Вера Прокофьева.

А в многоэтажке в Ярославле в некоторых квартирах частично обвалился потолок, сообщили местные жители. Несмотря на то, что жилье признали аварийным, расселение планируется не раньше 2035 года. Сейчас жильцы пытаются уменьшить срок через суд.

По данным «Фонда развития территорий», в России остается 23 млн кв. м многоквартирных жилых домов, которые признали аварийными, пишут «Известия».

«Если денег в бюджете нет, даже при наличии вступившего в силу судебного решения и предписания органа надзора, например, прокуратуры, человек может все еще не получить жилье, которое полагается по закону», — сказал «Известиям» председатель правления «Союза жилищных организаций», член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты РФ Константин Крохин.

Если у властей нет возможности предоставить новое жилье, то они обязаны выделить временное из маневренного фонда.

