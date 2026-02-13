Снайперы спецподразделений псковской Росгвардии провели боевые стрельбы

В Ленинградской области прошел учебный сбор по подготовке снайперов, в котором приняли участие сотрудники ОМОН «Кром» и СОБР «Гепард» управления Росгвардии по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Псковской области

В ходе сбора со снайперами Росгвардии провели занятия по тактико-специальной подготовке, военной топографии, особенностям тактического передвижения и маскировки на местности. При ведении боевых стрельб как в дневное, так и в ночное время снайперы отработали поражение целей на сверхдальние расстояния, применяя прицелы ночного видения, используя метеостанции и разведывательные средства для корректировки огня. Кроме того, сотрудники ОМОН и СОБР Росгвардии провели стрельбы из различных снайперских винтовок.

Подготовка снайперов проводилась с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции.

Сбор завершился соревнованиями на самого меткого снайпера.

В сборе участвовали росгвардейцы из Псковской, Ленинградской, Калининградской, Мурманской, Архангельской, Вологодской и Новгородской областей, республик Карелия и Коми и Санкт-Петербурга.