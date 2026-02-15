 
Общество

За детскими сим-картами хотят установить контроль

0

Российских операторов связи могут обязать следить за подозрительной активностью при использовании детских сим-карт. О соответствующем законопроекте рассказал зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

Фото: Freepik / автор shurkin_son

На данный момент, по его словам, в документе не прописаны детальные механизмы мониторинга детских номеров, однако авторы инициативы могут развить данную идею в дальнейшем, возложив повышенные обязанности на мобильных операторов и уполномоченные госорганы. Благодаря этому, как предполагает сенатор, родителей будут автоматически уведомлять о сомнительных звонках или операциях по номеру ребенка.

Пока задумка находится на этапе технической проработки, но в будущем может быть закреплена на уровне поправок или подзаконных актов, пишет ТАСС.

Законопроект о создании детских сим-карт был принят Госдумой в первом чтении. Мера входит во второй пакет мер по борьбе с интернет-мошенниками. Проект подразумевает привязку сим-карты несовершеннолетних к номерам родителей и внесение в соответствующий реестр. Кроме того, в случае принятия закона возраст пользователя будет доступен владельцам интернет-сайтов и сервисов при регистрации.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026