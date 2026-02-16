14 единиц оружия изъяли росгвардейцы у граждан за неделю в Псковской области

Сотрудники подразделений лицензионно‑разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 23 проверки условий хранения оружия и патронов у граждан с 9 по 16 февраля. В ходе мероприятий выявлено три административных правонарушений, изъято 14 единиц оружия и 150 боеприпасов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Ведомство напоминает, что порядок хранения, использования, ношения и транспортировки гражданского оружия регулируется Федеральным законом «Об оружии».

Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, который обеспечивает его сохранность и безопасность, а также исключает доступ посторонних лиц.