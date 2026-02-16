 
В псковских банях подняли цену на посещение

Стоимость посещения бани №5 на улице Конной и бани №1 на улице Советской в Пскове увеличилась на 25 рублей. Как пояснил директор банно‑прачечного комбината Олег Аникеев в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, причина в увеличенном налоге на добавленную стоимость (НДС). 

«Повышение цен связано только с введением налога на добавленную стоимость. <...> Дума отвечает только за вопросы, связанные с льготным предоставлением льготных помывок для пенсионеров. Это вообще не повышалось. Осталось таким же, как и есть», - отметил Олег Аникеев.

Таким образом, льготные тарифы для пенсионеров остались без изменений. Напомним, с 1 января 2026 года общая ставка НДС выросла с 20% до 22%.

После повышения цены от псковичей начали поступать жалобы. В беседе с ПЛН заядлые посетители бани на Конной пояснили, что ранее билет в баню стоил 500 рублей, что было удобно, поскольку расчёт возможен только наличными. Теперь же горожанам приходится искать недостающие 25 рублей.

