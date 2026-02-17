 
57 случаев норовируса зафиксировали в Псковской области с начала года

57 случаев норовирусной инфекции зарегистрировали в Псковской области в 2026 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе министерства здравоохранения Псковской области.

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

«Норовирусная инфекция не имеет специфической географической привязки и встречается повсеместно. В нашем регионе также способна вызывать вспышки. В Псковской областной инфекционной клинической больнице в январе 2026 года зарегистрировано 26 случаев норовируса, в феврале – 21 случай», - сообщили в минздраве.

Отмечается, что признаки норовирусной инфекции обычно проявляются через 12-48 часов после заражения. К ним относятся: тошнота, рвота, боль и спазмы в животе, водянистая диарея, повышенная температура тела, боль в мышцах. 

Осложнениями норовирусной инфекции могут стать обострение хронических процессов ЖКТ, дегидратационный (обезвоживание) и токсический синдромы.

«В качестве мер профилактики рекомендуется пить только кипяченую или бутилированную воду, тщательно мыть руки с мылом перед едой и после посещения общественных мест. Обязательно мыть овощи и фрукты перед употреблением и соблюдать правила термической обработки продуктов. Не следует есть непрожаренное или непроваренное мясо, сырую рыбу или морепродукты», - добавили в министерстве.

