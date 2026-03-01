В память о 6-й роте на Орлецовском кладбище в Пскове прошел траурный митинг

Траурный митинг, посвященный 26-й годовщине бессмертного подвига десантников 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й дивизии ВДВ, прошел на Орлецовском кладбище в Пскове 1 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Память погибших воинов почтили их семьи, военные, бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак, сенатор Алексей Наумец, депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, глава города Пскова Борис Елкин, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, вице-спикер Собрания и руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян, вице-спикер Собрания Виктор Остренко, депутат Алексей Севастьянов («Единая Россия»), депутаты Псковской городской Думы и другие официальные лица.

«Хочу вас всех поблагодарить за то, что мы храним нашу традицию и каждый год в эти печальные и скорбные для каждого из нас дни находим возможность и собираемся на этом месте, приезжая из разных уголков нашей большой и великой страны. За эти двадцать шесть лет было пролито уже очень много слез, сказано много слов, и тем не менее каждый год, находясь здесь, мы говорим о том, что очень сложно подбирать слова, потому что боль, утрата, которую все испытали на себе, никуда не ушла и совершенно точно никогда не уйдет», — сказал Андрей Турчак.

После возложения цветов прошел торжественный марш роты почетного караула. Память погибший бойцов почтили минутой молчания. Литию отслужит Андрей Вахрушев - настоятель храма Александра Невского.

