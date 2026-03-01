Температурные качели и вторжение арктического холода прогнозируют на территории СЗФО

Возвращение морозов до -20 градусов может произойти на территории Северо-Запада России. Об этом пишет Telegram-канал Метеодневник, анализируя две прогностические модели: Американскую (GFS) и Европейскую (ECMWF).

Циклоны, идущие с северо-запада и севера на центр и восток ЕТР, сменяют друг друга, таким образом проталкивая арктическую воздушную массу за ними на юго-запад. Примерно между 5 и 7 марта прогнозируется полноценное вторжение арктического холода в Центральный, Приволжский и Северо-Западный Федеральные округа, сопровождающееся морозами по ночам до -20 градусов, а местами даже ниже.

«Также стоит отметить достаточно сильные температурные качели из ночи в день: после ночного радиационного выхолаживания до -20 градусов, днём, под действием солнечного прогрева, температура воздуха взлетает до плюсовых значений. Такие качели сулят ежедневное образование гололедицы на дорогах, что может приводить к травмам из-за падений людей на льду и ДТП», - пишут синоптики.

Помимо этого, они подчеркнули, что сейчас прогнозы даже на 4-5 дней нестабильны, не говоря уже о восьми и более. Это происходит из-за активного циклогенеза и динамичной синоптики, и данное вторжение арктического воздуха всё ещё под сомнениями.