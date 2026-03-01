 
Общество

Температурные качели и вторжение арктического холода прогнозируют на территории СЗФО

0

Возвращение морозов до -20 градусов может произойти на территории Северо-Запада России. Об этом пишет Telegram-канал Метеодневник, анализируя две прогностические модели: Американскую (GFS) и Европейскую (ECMWF).

Циклоны, идущие с северо-запада и севера на центр и восток ЕТР, сменяют друг друга, таким образом проталкивая арктическую воздушную массу за ними на юго-запад. Примерно между 5 и 7 марта прогнозируется полноценное вторжение арктического холода в Центральный, Приволжский и Северо-Западный Федеральные округа, сопровождающееся морозами по ночам до -20 градусов, а местами даже ниже.

«Также стоит отметить достаточно сильные температурные качели из ночи в день: после ночного радиационного выхолаживания до -20 градусов, днём, под действием солнечного прогрева, температура воздуха взлетает до плюсовых значений. Такие качели сулят ежедневное образование гололедицы на дорогах, что может приводить к травмам из-за падений людей на льду и ДТП», - пишут синоптики. 

Помимо этого, они подчеркнули, что сейчас прогнозы даже на 4-5 дней нестабильны, не говоря уже о восьми и более. Это происходит из-за активного циклогенеза и динамичной синоптики, и данное вторжение арктического воздуха всё ещё под сомнениями. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026