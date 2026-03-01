Сергей Вострецов: Запуск добровольного страхования самозанятых на случай болезни — это очень правильный шаг государства

С начала 2026 года в России стартовал трёхлетний эксперимент по добровольному социальному страхованию самозанятых на случай временной нетрудоспособности. Председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов высоко оценил первые результаты эксперимента и подчеркнул его значение для защиты прав трудящихся в своём Telegram-канале, поприветствовав данную инициативу Минздрава.

За первые два месяца более 19,2 тысячи граждан, работающих на режиме налога на профессиональный доход (НПД), зарегистрировались в Социальном фонде России (Соцфонде), чтобы получить право на оплачиваемые больничные. Об этом сообщает официальный канал Министерства труда и социальной защиты РФ.

По данным Минтруда, 60% участников эксперимента выбрали страховую сумму в 50 000 рублей, а 40% — в 35 000 рублей. Уже более 3,6 тысячи самозанятых внесли страховые взносы на общую сумму свыше 9,8 млн рублей.

«С начала года более 19,2 тысячи самозанятых зарегистрировались в системе социального страхования, чтобы получить доступ к оплачиваемым больничным. 60% из них выбрали страховую сумму в 50 000 рублей, 40% — страховую сумму в 35 000 рублей. В том числе более 3,6 тысячи самозанятых уже уплатили страховые взносы на общую сумму более 9,8 млн рублей. Такие цифры и готовность участвовать в эксперименте с первых дней его запуска говорят о востребованности данного вида страхования», - отметил Министр труда и социальной защиты Антон Котяков.



Чтобы получить выплату по больничному, самозанятому необходимо уплачивать взносы не менее шести месяцев (либо внести годовой взнос сразу). Размер пособия будет зависеть от выбранной страховой суммы, срока уплаты взносов и накопленного страхового стажа. Ежемесячный взнос составляет 3,84% от выбранной суммы: около 1 344 рублей при 35 тысяч рублей и 1 920 рублей при 50 тысяч руб.

Эксперимент, запущенный с 1 января 2026 года и продлённый до 31 декабря 2028 года, позволяет самозанятым впервые в истории получить социальную защиту без перехода на статус индивидуального предпринимателя. Заявку на участие можно подать через приложение «Мой налог», портал Госуслуг или лично в отделении Соцфонда.



«Запуск добровольного страхования самозанятых на случай болезни — это давно назревший и очень правильный шаг государства навстречу людям, которые выбрали свободный формат работы, но при этом остаются полноценными членами общества. Более 19 тысяч граждан с первых недель 2026 года проявили готовность инвестировать в свою социальную защищённость — это яркий сигнал, что люди хотят не только свободы и независимости, но и уверенности в завтрашнем дне. Профсоюзы СОЦПРОФ всегда выступали за то, чтобы каждый трудящийся — независимо от формы занятости — имел доступ к базовым гарантиям: оплачиваемому больничному, пособиям по материнству, достойной пенсии. Эксперимент показывает: когда механизм удобный, прозрачный и выгодный, люди активно включаются. Мы призываем всех самозанятых не откладывать участие — здоровье не ждёт, а шесть месяцев уплаты взносов — это разумная цена за спокойствие и поддержку в трудную минуту. СОЦПРОФ продолжит мониторить ход эксперимента, помогать гражданам в оформлении и добиваться, чтобы по итогам 2028 года такая защита стала постоянной нормой для всех самозанятых России».



Профсоюзы СОЦПРОФ подчеркнули, что эксперимент — это не только о больничных, но и о создании равных условий социальной защиты для всех форм занятости в современной экономике. Участие в программе добровольное, но его результаты уже демонстрируют высокий уровень доверия граждан к новой системе.