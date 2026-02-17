 
Общество

Вопрос защищенности школ рассмотрели на заседании антитеррористической комиссии в Псковском округе

0

Вопрос защищенности образовательных учреждений и готовности к нештатным ситуациям рассмотрели в рамках муниципальной антитеррористической комиссии в Псковском муниципальном округе, сообщается на странице главы округа Натальи Федоровой в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Уже в этом году произошли несколько инцидентов в образовательных учреждениях в субъектах страны, которые, к сожалению, имели трагические последствия. С профильными специалистами Администрации, специальных служб и руководителями образовательных учреждений округа проработали все аспекты обеспечения безопасности при ЧП. Призвала коллег самым серьезным и тщательным образом отнестись к этой теме. В том числе и профилактической работе – педагогическому и психологическому сопровождению несовершеннолетних, склонных к девиантному\ деструктивному поведению. От ответственности и необходимой настороженности родителей, педагогов, профильных специалистов зависит общая безопасность в образовательных учреждениях», - отметила Наталья Федорова.

Основное решение комиссии – усилить работу в данном направлении. Она также отметила, что в округе ежегодно из бюджета выделяются средства на техническое дооснащение в части антитеррористической защищенности и безопасности зданий сферы образования.

