 
Общество

В Пскове семейное образование получают 325 детей

Семейная форма образования в Пскове связана с бытовыми обстоятельствами и пользуется определённой популярностью среди родителей, сообщил в беседе с корреспондентом ПЛН FM бывший начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев.

Изображение создано с помощью нейросети

По его словам, на сегодняшний день такой формат обучения в Пскове используют около 325 учеников, а желающих перевести детей на семейную форму постоянно становится больше.

«Если говорить о семейном образовании, то это образование чаще всего используется, исходя из ежедневной занятости детей и родителей. Есть дети, которые уходят на семейное обучение, например, в связи с тем, что они активно занимаются спортом и очень часто уезжают на сборы. Есть дети, которые в силу состояния здоровья не всегда могут посещать образовательные учреждения, например, часто болеют. Это основания очень-очень разные. Тем не менее на семейное образование родители имеют право подать заявление, и они это делают исключительно в органы управления образования, то есть в управление образования города Пскова. На основании этого заявления ребёнок переводится на семейное образование. Там есть определённые сроки, предусмотренные законом, в течение которых ребёнок находится на семейном образовании. Образовательное учреждение, которое выберут родители, должно будет организовать для этого ребёнка промежуточную и итоговую аттестацию», - поделился бывший начальник управления образования администрации города Пскова. 

Семейное обучение даёт возможность детям получать качественное образование, считает Геннадий Иойлев. 

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталия Соколова уточнила, что по состоянию на конец 2025-го года родители порядка 800 детей в Псковской области написали заявления на семейную форму обучения. По её словам, за последние годы увеличивается количество родителей, желающих перевести ребёнка на семейное образование. 

