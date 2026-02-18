Какие продукты и напитки положительно влияют на давление, рассказал терапевт

Гипертонией страдает 40-45% взрослого населения России. И это только официально зарегистрированные случаи. Многие живут с давлением 140/90 и считают это своей «рабочей нормой». Преподаватель кафедры сестринского дела медицинского факультета университета «Синергия», врач-терапевт Елена Минеева подчёркивает — это опаснейшее заблуждение.

Изображение создано с помощью ИИ

«Когда ко мне на прием приходит пациент с жалобами на скачки давления, первый вопрос, который я слышу после назначения лекарств: «А что мне есть? Какие продукты снижают давление? Может, я смогу пить какие-то травки и отказаться от таблеток?» - рассказала Елена Минеева.

Эксперт пояснила, что диета не может заменить лекарства, если у пациента диагностирована гипертоническая болезнь второй и тем более третьей степени. Но благодаря правильно подобранному рациону можно снизить дозировку препаратов, уменьшить количество кризов, а на ранних стадиях (предгипертония) — действительно вернуть давление в норму без таблеток.

«Чтобы понимать, зачем мы едим те или иные продукты, нужно знать, что давление в наших сосудах зависит от трех основных факторов: объем циркулирующей крови (чем больше жидкости в сосудах, тем выше давление); тонус сосудов (если они сужены, сердцу труднее проталкивать кровь, давление растет); и вязкость крови (чем гуще кровь, тем сложнее ей течь). Продукты, которые мы называем «гипотензивными», то есть снижающими давление, выводят лишнюю жидкость, расслабляют сосудистую стенку и разжижают кровь», — объясняет врач-терапевт.

Она также рассказала о продуктах и напитках, которые помогают стабилизировать давление.

Картофель, запеченный в мундире – это «калиевый удар» по гипертонии, потому что в кожуре содержится рекордное количество калия. Жареный картофель во фритюре — враг, а запеченный в кожуре — лекарство.

«Но осторожно: если у вас диабет, увлекаться картофелем не стоит из-за крахмала», - подчеркнула эксперт.

Курага, чернослив, изюм. Горсть сухофруктов в день (30-40 г) — отличная помощь сосудам, но стоит помнить о калорийности и сахаре.

Фасоль, чечевица, нут богаты не только калием, но и растительным белком, который полезен для сосудистой стенки.

Шпинат, петрушка, укроп, кинза, салат — богатый источник калия и магния. Большая тарелка зелени в день снижает давление на несколько пунктов.

Авокадо – это жирный, калорийный, но невероятно полезный продукт, который содержит калий и полезные омега-кислоты, укрепляющие сосуды.

Семена и орехи богаты магнием, который снимает спазм сосудистой стенки. Достаточно небольшой горсточки в день, но стоит учесть, что орехи должны быть сырыми, не жареными и не солеными.

Гречневая и овсяная крупы тоже содержат много магния.

Морская капуста – рекордсмен по йоду и магнию.

Горький шоколад (от 75% какао) снижает давление благодаря флавоноидам и магнию. Только не стоит есть больше 20-30 граммов в день.

Свекла содержит полезные нитраты которые в организме превращаются в оксид азота — мощнейший сосудорасширяющий фактор. Свекольный сок желательно пить через 1-2 часа после приготовления, разбавляя водой (1:1 или 1:2).

В чесноке много аллицина, который также способствует выработке оксида азота. Чеснок мягко снижает тонус сосудов. Рекомендуется есть по 1-2 зубчика в день.

Клюква и брусника содержат флавоноиды, укрепляющие сосуды.

Каркаде действует как природный ингибитор АПФ (подобно некоторым лекарствам). 3 чашки каркаде в день снижают давление на 5-7 мм рт. ст. Но нужно помнить о том, что горячий каркаде может повышать давление, холодный — снижает.

Зеленый чай богат катехинами и антиоксидантами, он улучшает эластичность сосудов и мягко стимулирует выведение жидкости.

Цикорий – альтернатива кофе для тех, у кого кофеин повышает давление. Инулин в составе цикория нормализует обмен веществ и углеводный фон.

Какао (натуральное) содержит теобромин и магний.

Обычная чистая вода. «При обезвоживании кровь сгущается, и давление может расти, чтобы протолкнуть густую кровь. Норма воды рассчитывается индивидуально (примерно 30 мл на кг веса), но если у вас есть сердечная недостаточность и склонность к отекам, объем жидкости нужно согласовывать с врачом», - приводит слова врача RuNews24.ru.