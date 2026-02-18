Какие продукты и напитки положительно влияют на давление, рассказал терапевт

Гипертонией страдает 40-45% взрослого населения России. И это только официально зарегистрированные случаи. Многие живут с давлением 140/90 и считают это своей «рабочей нормой». Преподаватель кафедры сестринского дела медицинского факультета университета «Синергия», врач-терапевт Елена Минеева подчёркивает — это опаснейшее заблуждение.
Изображение создано с помощью ИИ
Эксперт пояснила, что диета не может заменить лекарства, если у пациента диагностирована гипертоническая болезнь второй и тем более третьей степени. Но благодаря правильно подобранному рациону можно снизить дозировку препаратов, уменьшить количество кризов, а на ранних стадиях (предгипертония) — действительно вернуть давление в норму без таблеток.
Она также рассказала о продуктах и напитках, которые помогают стабилизировать давление.
Картофель, запеченный в мундире – это «калиевый удар» по гипертонии, потому что в кожуре содержится рекордное количество калия. Жареный картофель во фритюре — враг, а запеченный в кожуре — лекарство.
Курага, чернослив, изюм. Горсть сухофруктов в день (30-40 г) — отличная помощь сосудам, но стоит помнить о калорийности и сахаре.
Фасоль, чечевица, нут богаты не только калием, но и растительным белком, который полезен для сосудистой стенки.
Шпинат, петрушка, укроп, кинза, салат — богатый источник калия и магния. Большая тарелка зелени в день снижает давление на несколько пунктов.
Авокадо – это жирный, калорийный, но невероятно полезный продукт, который содержит калий и полезные омега-кислоты, укрепляющие сосуды.
Семена и орехи богаты магнием, который снимает спазм сосудистой стенки. Достаточно небольшой горсточки в день, но стоит учесть, что орехи должны быть сырыми, не жареными и не солеными.
Гречневая и овсяная крупы тоже содержат много магния.
Морская капуста – рекордсмен по йоду и магнию.
Горький шоколад (от 75% какао) снижает давление благодаря флавоноидам и магнию. Только не стоит есть больше 20-30 граммов в день.
Свекла содержит полезные нитраты которые в организме превращаются в оксид азота — мощнейший сосудорасширяющий фактор. Свекольный сок желательно пить через 1-2 часа после приготовления, разбавляя водой (1:1 или 1:2).
В чесноке много аллицина, который также способствует выработке оксида азота. Чеснок мягко снижает тонус сосудов. Рекомендуется есть по 1-2 зубчика в день.
Клюква и брусника содержат флавоноиды, укрепляющие сосуды.
Каркаде действует как природный ингибитор АПФ (подобно некоторым лекарствам). 3 чашки каркаде в день снижают давление на 5-7 мм рт. ст. Но нужно помнить о том, что горячий каркаде может повышать давление, холодный — снижает.
Зеленый чай богат катехинами и антиоксидантами, он улучшает эластичность сосудов и мягко стимулирует выведение жидкости.
Цикорий – альтернатива кофе для тех, у кого кофеин повышает давление. Инулин в составе цикория нормализует обмен веществ и углеводный фон.
Какао (натуральное) содержит теобромин и магний.
Обычная чистая вода. «При обезвоживании кровь сгущается, и давление может расти, чтобы протолкнуть густую кровь. Норма воды рассчитывается индивидуально (примерно 30 мл на кг веса), но если у вас есть сердечная недостаточность и склонность к отекам, объем жидкости нужно согласовывать с врачом», - приводит слова врача RuNews24.ru.