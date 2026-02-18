 
Общество

Окровавленного лебедя нашли на дороге возле псковской деревни Середка

Окровавленного лебедя нашли на дороге возле деревни Середка Псковского муниципального округа, сообщили в группе «Подворье "Птичий дворик" Псков» в соцсети «ВКонтакте». 

Фото здесь и далее: «Подворье "Птичий дворик" Псков»

«Вчера поздно вечером позвонил мужчина, сказал: везу лебедя, нашёл на дороге в районе Середки. Много машин проезжало мимо, а он остановился. Азамат, спасибо вам огромное. Вы не просто подобрали птицу, а потратили вечер, везли её к нам, не бросили в беде, низкий поклон», - отреагировали в «Птичьем дворике».

Лебедь в тяжёлом состоянии, весь в крови, не ест.

«Скорее всего, побывал в чьих-то зубах, а на дорогу вышел на свет, так инстинктивно искал помощи. Геннадий Александрович (специалист "Птичьего дворика", - прим. ред.) встретил его в полночь, обработал раны, ночью опять не спали. Утром сделал уколы уже. Хороший знак, что птица помылась, значит, борется. Но кровь идёт изо рта, челюсть может быть повреждена, очень ждём нашего ветврача Розу, она приболела, но как только сможет, приедет посмотреть лебедя», - заключили в «Птичьем дворике».

