Первый проректор ПсковГУ о соучастнике Ильиной: Я знала, что он уехал

Показания в части взаимодействия с соучастником экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной Сергеем Куклевым дала потерпевшая по делу первый проректор Ольга Серова, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала Псковского городского суда.
Стоит отметить, что вчера в суде врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев, выступая в роли потерпевшего, заявил о невозможности работать в ПсковГУ дистанционно из Казахстана. Он сослался на нормативно-правовые документы вуза, в которых говорится, что дистанционная работа в университете возможна, но только с территории России. По данным врио ректора ПсковГУ, Сергей Куклев, находясь за пределами РФ, отчитывался, что живет в Ульяновске.
Напомним, в Псковском городском суде продолжается судебный процесс по уголовному делу в отношении экс-ректора Псков ГУ Натальи Ильиной, в сегодняшнем судебном заседании государственный обвинитель продолжает допрос потерпевших.
Соучастника экс-ректора Сергея Куклева обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, - прим. ред). Сейчас он находится под домашним арестом.