Первый проректор ПсковГУ о соучастнике Ильиной: Я знала, что он уехал

Показания в части взаимодействия с соучастником экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной Сергеем Куклевым дала потерпевшая по делу первый проректор Ольга Серова, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала Псковского городского суда.

«Я знала, что он уехал, думала, что он в Москве. Он приезжал в 2023 году, точную дату можно вычислить, так как он говорил, что приехал из-за того, что у него недавно умер отец. Мы замечали, что после его переезда и перехода в дистанционный формат пропадают занятия, но думали, что, может быть, есть какие-то проблемы с подключением. Когда он работал очно, вопросов к его добросовестности у нас не было. В рамках работы в проекте "Приоритет-2030" мы с ним работали до его отъезда. После отъезда наше с ним взаимодействие было консультационным. Я отправляла ему презентацию, он мог найти там несколько ошибок. В целом над проектом работала большая команда», - сказала Ольга Серова.

Стоит отметить, что вчера в суде врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев, выступая в роли потерпевшего, заявил о невозможности работать в ПсковГУ дистанционно из Казахстана. Он сослался на нормативно-правовые документы вуза, в которых говорится, что дистанционная работа в университете возможна, но только с территории России. По данным врио ректора ПсковГУ, Сергей Куклев, находясь за пределами РФ, отчитывался, что живет в Ульяновске.

Напомним, в Псковском городском суде продолжается судебный процесс по уголовному делу в отношении экс-ректора Псков ГУ Натальи Ильиной, в сегодняшнем судебном заседании государственный обвинитель продолжает допрос потерпевших.

Соучастника экс-ректора Сергея Куклева обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, - прим. ред). Сейчас он находится под домашним арестом.