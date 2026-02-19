В суде продолжается допрос потерпевших по делу экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной

В Псковском городском суде продолжается судебный процесс по уголовному делу в отношении экс-ректора Псков ГУ Натальи Ильиной, в сегодняшнем судебном заседании государственный обвинитель продолжает опрос потерпевших, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Псковской области

Фотографировать процесс журналистам сегодня запрещено.

Напомним, экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).