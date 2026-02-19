 
Общество

Суд увеличил сумму возмещения вреда, причиненного здоровью псковички укусом енота

1

Псковский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу жительницы города Пскова на решение Псковского городского суда, которым частично удовлетворены исковые требования о возмещении вреда, причиненного здоровью несовершеннолетней дочери истца вследствие укуса енотом в образовательном учреждении, взыскании компенсации морального вреда, утраченного заработка, штрафа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Изображение сгенерировано нейросетью

В обоснование иска женщина указала, что во время посещения занятия в живом уголке Эколого-биологического центра енот укусил ее дочь за левую кисть. От укуса животного девочка претерпела значительные физические и нравственные страдания, а мать понесла расходы на приобретение лекарств, оплату медицинских услуг, утратила заработок в связи с необходимостью ухода за больным ребенком. В добровольном порядке требования истца Эколого-биологический центр не удовлетворил.

По результатам апелляционного рассмотрения решение суда первой инстанции судебной коллегией по гражданским делам Псковского областного суда изменено в части суммы, подлежащей взысканию в счет возмещения вреда здоровью, в сторону увеличения. С ответчика дополнительно взысканы неучтенные судом первой инстанции расходы, понесенные истцом на приобретение медикаментов, консультацию пластического хирурга, поездку к месту нахождения медицинского учреждения и обратно.

Напомним, после суда первой инстанции с учреждения взыскали 168 тысяч рублей, но женщина обжаловала это решение по выплате компенсации.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026