Суд увеличил сумму возмещения вреда, причиненного здоровью псковички укусом енота

Псковский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу жительницы города Пскова на решение Псковского городского суда, которым частично удовлетворены исковые требования о возмещении вреда, причиненного здоровью несовершеннолетней дочери истца вследствие укуса енотом в образовательном учреждении, взыскании компенсации морального вреда, утраченного заработка, штрафа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Изображение сгенерировано нейросетью

В обоснование иска женщина указала, что во время посещения занятия в живом уголке Эколого-биологического центра енот укусил ее дочь за левую кисть. От укуса животного девочка претерпела значительные физические и нравственные страдания, а мать понесла расходы на приобретение лекарств, оплату медицинских услуг, утратила заработок в связи с необходимостью ухода за больным ребенком. В добровольном порядке требования истца Эколого-биологический центр не удовлетворил.

По результатам апелляционного рассмотрения решение суда первой инстанции судебной коллегией по гражданским делам Псковского областного суда изменено в части суммы, подлежащей взысканию в счет возмещения вреда здоровью, в сторону увеличения. С ответчика дополнительно взысканы неучтенные судом первой инстанции расходы, понесенные истцом на приобретение медикаментов, консультацию пластического хирурга, поездку к месту нахождения медицинского учреждения и обратно.

Напомним, после суда первой инстанции с учреждения взыскали 168 тысяч рублей, но женщина обжаловала это решение по выплате компенсации.