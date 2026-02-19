Варенье для подопечных домов престарелых собирают в Пскове

С 16 по 27 февраля в Пскове проходит акция «Доброе варенье», где каждый желающий может принести сладкие гостинцы для людей старшего возраста, проживающих в интернатах, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Организаторы принимают только заводское варенье в фабричной упаковке: именно в таком виде разрешено передавать в учреждения с особыми правилами хранения продуктов.

Для удобства горожан открыто три пункта приёма:

Профком ПсковГУ (улица Некрасова, 24, кабинет 19);

главный корпус ПсковГУ (площадь Ленина, 2, кабинет 13 – отдел по работе со студенческими отрядами);

Псковский городской молодёжный центр (улица М. Горького, 15).

Организаторами акции являются студенческие отряды Псковской области совместно с Молодёжным центром города Пскова.