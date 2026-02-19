 
Общество

Варенье для подопечных домов престарелых собирают в Пскове

0

С 16 по 27 февраля в Пскове проходит акция «Доброе варенье», где каждый желающий может принести сладкие гостинцы для людей старшего возраста, проживающих в интернатах, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Организаторы принимают только заводское варенье в фабричной упаковке: именно в таком виде разрешено передавать в учреждения с особыми правилами хранения продуктов.

Для удобства горожан открыто три пункта приёма:

Профком ПсковГУ (улица Некрасова, 24, кабинет 19);
главный корпус ПсковГУ (площадь Ленина, 2, кабинет 13 – отдел по работе со студенческими отрядами);
Псковский городской молодёжный центр (улица М. Горького, 15).

Организаторами акции являются студенческие отряды Псковской области совместно с Молодёжным центром города Пскова.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026