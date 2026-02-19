Посвящённый предстоящему Дню Защитника Отечества концерт провели в Пушкиногорском округе

Праздничный концерт, посвящённый предстоящему Дню Защитника Отечества, прошёл в Пушкиногорском округе, сообщила глава округа Оксана Филиппова на своей странице сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Страница сети «ВКонтакте» Оксаны Филипповой

Вместе с депутатом Псковского областного Собрания депутатов Арменом Мнацаканяном Оксана Филиппова выразили слова признательности в адрес всех военнослужащих, особенно участников СВО.

«Видеоряд портретов наших земляков, погибших при исполнении воинского долга в зоне проведения СВО, под трогательное исполнение Сергея Булатова, стал высшей кульминационной точкой мероприятия, когда весь зал, в едином порыве, встал и почтил память погибших минутой молчания», - отметила глава Пушкиногорского округа.

Заместитель военного комиссара Бежаницкого, Новоржевского, Локнянского и Пушкиногорского округов Елена Николаева вручила ордена Мужества родным погибших земляков: Евгения Петрова, Дмитрия Голубева, Николая Петрова.

Свое духовное благословение выразил настоятель Свято-Успенского Святогорского монастыря о.Василий, подарив образ Святогорской святыни, икону Богородицы Одигитрии, представителю одной из войсковых частей, которой сегодня была передана очередная партия гуманитарной помощи, собранная пушкиногорцами в рамках акции «Посылка солдату».

«Затем - профессиональное исполнение музыкантов военного оркестра 104 гвардейского полка под руководством военного дирижёра Ильи Гаврюсева, не оставившего равнодушными пришедших на концерт», - подчеркнула Оксана Филиппова.