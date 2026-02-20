 
Общество

«Беседка»: Успехи проекта «Созвездие»

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка», и сегодня мы снова вернемся к разговору о проекте «Созвездие». Это проект для тех, кто мечтает о подиуме, сцене, уверенности и красоте в движении, и ему уже исполнился год. 

Что самого значимого произошло за это время? Каких результатов удалось достичь? Как изменилось видение проекта? С какими партнерами выстроились отношения? Что участники проекта считают самым сложным, интересным и полезным? Каковы дальнейшие планы «Созвездия»? 

Об этом и не только расскажут дизайнер, руководитель проекта «Созвездие» Елена Горячёва, партнёр проекта Иван Жидков и модель Татьяна Гусарова.

Начало программы — в 13.04. Видеотрансляцию можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей. 

