Установку памятных досок Пушкину и архиепископам согласуют депутаты Псковской гордумы

45-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва состоится 27 февраля в Городском культурном центре Пскова, данная информация следует из постановления председателя гордумы.

Всего в повестку дня сессии включены 13 вопросов. Среди основных - присвоение Центральной городской библиотеке Пскова имени писателя Юрия Тынянова и установка памятных досок псковским архиепископам Евгению (Болховитинову), Арсению (Стадницкому) и великому русскому поэту Александру Пушкину.

Также депутаты рассмотрят изменения в бюджет города и правила предоставления ритуальных услуг.