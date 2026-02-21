Шестой день Масленицы: время «Золовкиных посиделок»

Наступила суббота — один из самых душевных и «женских» дней праздника, известный в народном календаре как «Золовкины посиделки».

​По старинной традиции, в этот день молодые невестки приглашают в гости сестер своих мужей (золовок) и других его родственниц. Это не просто застолье, а важный ритуал укрепления семейных уз и передачи женских секретов.

Хозяйки стараются удивить гостей самыми вкусными блинами с разнообразными начинками — от классической икры до авторских сладких соусов. За чашкой чая обсуждаются семейные новости, делятся советами и просто наслаждаются общением в уютном кругу.

Приятной традицией дня остается вручение небольших презентов. Считается, что добрый подарок золовке — залог мира и лада в большой семье на весь год.

Раньше статус подарка зависел от семейного положения золовки. Если она была не замужем, невестка приглашала своих незамужних подруг, чтобы устроить веселую девичью вечеринку. Если же золовка уже была семейной дамой, в гости звали замужнюю родню.

​Сегодня «Золовкины посиделки» — отличный повод отложить гаджеты, собраться за общим столом и еще раз почувствовать теплоту родственных связей.