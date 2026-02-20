Ведущие торговые центры и рестораны Пскова приглашают на праздничные программы, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятий.



Торговый центр «Максимус» приглашает всех на праздник в честь Дня Защитника Отечества, который состоится в атриуме у магазина Kari 21 февраля. В сценарии праздничной программы выступление творческих коллективов и гостей шоу - акробатическое шоу на пилоне от ViKi SPORT| hoop, pole&jumping. Начало в 12.00. Вход свободный.

«Весело будет как взрослым, так и детям!» - отметили организаторы.

Также, 21 февраля в ТК ПИК60 приглашает на праздничный OGONEK. Яркая праздничная программа будет подготовлена специально к главному мужскому празднику. Специально для гостей праздника в этот день - спортивные выступления на пилоне от ViKi SPORT| hoop, pole&jumping. Начало в центральном атриуме в 14.00. Вход свободный.



Ко Дню Защитника Отечества ресторан «Инжир» приготовил специальную программу. 21 февраля в ресторане «Инжир» состоится шоу на пилоне. Специально для этого, в ресторане «Инжир» будет установлен мобильный пилон, на котором и пройдет шоу. Также свою музыкальную программу представит музыкант Тахир Ташпулатов. Подробности у администраторов.



Ну а в ресторане «Дункан» в субботу выступит певица Елена Васильчикова.

В воскресенье, 22 февраля в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» пройдет Масленичная ярмарка мастеров.

«Ярмарка мастеров - это отличный повод выбрать отличные подарки для любимых и дорогих людей, уникальные работы ручной работы, которые Вы не найдете в магазинах и товары на любой вкус в одном пространстве», - отмечают организаторы мероприятия.

Ярмарка будет работать с 10.00 до 17.00. Вход свободный



В этот день в ресторане «Инжир» выступит певица Инна Иртюго, а в ресторане «Дункан» — саксофонист Роман Константинов.

В воскресенье, 23 февраля на праздничный день приглашает аквапарк «Акваполис» на программу SPAртакиада RELAXa.

Праздничная программа:

12.00 — Эстафеты для пап на Балконе

12.30 — Веселые игры с Лабубой в большом бассейне, Аква-ДИСКО

14.00 — Квест по аквпарку

14.30 — Гавайская вечеринка в Большом бассейне.

16.00 — Елки-Палки шоу на Балконе

16.30 — Фотосет с ВИНИ-ПУХОМ

17.00 — ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ в Большом бассейне ( пилон, кольцо, шоу-балет)



Праздничная программа входит в стоимость стандартного билета в аквапарк. Покупать билет не требуется.



Также, в праздничный день на праздничную программу приглашает ТРК «Акваполис» в честь Дня Защитника Отечества. 23 февраля в центральном атриуме ТРК «Акваполис» состоится яркая программа для гостей торгово-развлекательного комплекса. Специальные гости - спортсмены из ViKi SPORT| hoop, pole&jumping продемонстрируют яркие акробатические выступления на пилоне.



Праздник состоится 23 февраля в 15.00 в центральном атриуме ТРК «Акваполис». Вход свободный.