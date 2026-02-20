Движение «Здоровое Отечество» предложило ввести акцизы на чипсы, фастфуд и снеки

Общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество» направило письмо к главе аппарата правительства России, вице-премьеру Дмитрию Григоренко с просьбой ввести акцизы на такие вредные для здоровья товары, как чипсы, снеки, фастфуд, кондитерские изделия.

Изображение создано с помощью нейросети «Шедеврум»

Текст письма за подписью главы движения Екатерины Лещинской имеется в распоряжении ТАСС.

«Считаем необходимым включить в него отдельные категории ультрапереработанной продукции, в которых зафиксировано критическое превышение сахара, соли и насыщенных жиров. Речь идет о таких продуктах, как чипсы, снеки, кондитерские изделия, фастфуд. Во избежание избыточного регулирования и точечного воздействия на наиболее вредные позиции, критерии отнесения продукции к подакцизной должны быть разработаны совместно с министерством здравоохранения и профильным научным сообществом», - говорится в письме.

Из текста следует, что на сегодняшний день фиксируется кризис пищевого поведения среди населения РФ, заболеваемость ожирением за пять лет выросла на 52%, а ежегодно более 500 тыс. россиян впервые узнают о наличии данного диагноза. Особую тревогу вызывает также ситуация с питанием детей, анализ рынка детского питания показывает, что в продуктах для детей фиксируется высокое содержание сахара и насыщенных жиров, а баланс микронутриентов недостаточен. При этом зачастую маркировка «натуральность» и «польза» преимущественно не соответствует реальному составу.

«Мы убеждены, что введение расширенного акциза не должно быть исключительно фискальной мерой, пополняющей бюджет "безликим" доходом. Напротив, собранные средства необходимо направлять целевым образом - напрямую на формирование здоровой среды обитания, создавая для граждан реальную и доступную альтернативу нездоровому образу жизни», - подчеркивается в письме.

«Здоровое Отечество" также предлагает уделить внимание развитию детско-юношеской спортивной инфраструктуры, поддержке массового спорта и программ ГТО и субсидированию отечественных производителей здоровых продуктов. "Мы исходим из того, что ограничение потребление вредной пищи должно сопровождаться повышением доступности натурального питания. Просим вас поддержать рассмотрение данной инициативы на площадке Правительства Российской Федерации и дать поручению ряду профильных ведомств проработать вопрос о расширении перечня подакцизных товаров с привязкой к их пищевому профилю (сахар, соль, жиры), а не только к товарной категории», - заключается в тексте.