Новая технология сделает высокоточную терапию рака более безопасной

Россия готовится войти в пятерку стран, освоивших бор-нейтронозахватную терапию (БНЗТ) — высокотехнологичный метод уничтожения неоперабельных опухолей. Физики из Новосибирска разработали и запатентовали решение, позволяющее значительно упростить конструкцию медицинского ускорителя. Новая технология сделает перспективный метод более дешевым и доступным для тысяч пациентов по всей стране.

Первые в РФ клинические испытания перспективной терапии

Ученые Института ядерной физики СО РАН усовершенствуют аппарат для передового метода лечения злокачественных опухолей головы и шеи — бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ). Это высокоточная лучевая терапия, основанная на предварительном насыщении опухолевых клеток изотопами бора и последующем облучении пучком нейтронов. Главный плюс такого подхода — безопасность и избирательность: нейтроны уничтожают только «помеченные» бором клетки, не задевая здоровые ткани.

Подобную технологию сейчас исследуют всего в четырех странах, рассказал доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института ядерной физики СО РАН, лауреат премии «Вызов» Сергей Таскаев.

«В одной из этих стран — Китае — используют ускорительный источник нейтронов VITA, сделанный в Институте ядерной физики СО РАН. Подобный источник нейтронов институт недавно поставил в клинику в Москве, и Россия скоро должна стать пятой страной в мире, освоившей самый высокотехнологичный метод лечения, предложенный 90 лет тому назад и способный лечить глиобластому, большие опухоли шеи и головы, рак молочной железы, меланому», — сказал ученый. 

Бор-нейтронозахватная терапия (БНЗТ) — метод лечения злокачественных опухолей, основанный на избирательном уничтожении клеток путем накопления в них стабильного изотопа бор-10 и последующего облучения нейтронами. Методика предложена в 1936 году, но из-за сложности реализации потребовался практически век, чтобы она стала входить в клиническую практику. Применение БНЗТ в мире было ограничено использованием ядерного реактора в качестве источника нейтронов.

Ученые из Института ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН под руководством Сергея Таскаева создали компактный ускорительный источник нейтронов нового типа. За создание уникального аппарата ученый был удостоен Национальной премии в области будущих технологий «Вызов» в 2024 году. Подать заявку на премию в 2026-м можно с 25 февраля по 25 мая.

Первые в стране клинические испытания методики БНЗТ пройдут в НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава России в Москве с апреля 2027-го по ноябрь 2028 года на 70 пациентах, пишут «Известия». Однако ученые продолжают доработки, чтобы сделать метод более доступным, дешевым, точным и лучше переносимым.

«Недавно проверили идею замены предускорения предторможением, когда мы инжектируемые в ускоритель ионы не ускоряем, а, наоборот, замедляем. На эту идею мы получили патент. Предторможение сработало как фокусирующая линза и позволило не только уменьшить нежелательный нагрев неохлаждаемых диафрагм в ускорителе, но и получить пучок протонов с регулируемой расходимостью, вплоть до параллельного», — рассказал Сергей Таскаев.

В чем преимущество российской установки для БНЗТ

Все эти нововведения позволят отказаться от ряда приборов и технических средств, необходимых сейчас для проведения сеансов терапии, считает Сергей Таскаев. С используемым препаратом адресной доставки бора — бор-фенилаланином — установка позволит лечить больных с глиобластомой, большими опухолями шеи и головы, раком молочной железы, меланомой и рядом других опухолей. В дальнейшем этот список может быть расширен.

«Это будет новая установка. Она станет доступнее: ее размер станет меньше, она станет проще и дешевле. Для врачей важно, что такой аппаратный комплекс станет надежнее. А для пациента важно, что на ней время облучения станет меньше — 30–40 минут (сейчас около 45–60)», — сказал ученый.

Реализация всех этих идей также позволит сделать установку более приспособленной для размещения в онкологических клиниках.

Бор-нейтронозахватная терапия принципиально отличается от классической лучевой терапии тем, что сочетает в себе фармакологическую и ядерно-физическую селективность, подчеркнул руководитель центра превосходства «Персонифицированная медицина» Казанского (Приволжского) федерального университета Альберт Ризванов. В стандартной фотонной или протонной терапии специалисты управляют в основном геометрией и дозным распределением пучка. В БНЗТ же сначала опухоль «метят» препаратом с изотопом бор-10, который накапливается преимущественно в опухолевых клетках, а затем облучают нейтронами.

«Ядерная реакция происходит уже внутри клетки-мишени, высвобождая короткопробежные частицы с крайне локальным радиусом действия. В этом и ключевое отличие от "протонного ножа". Протонная терапия физически точно подводит дозу к объему опухоли, но не различает опухолевую и нормальную клетку на молекулярном уровне. БНЗТ же добавляет биологическую избирательность, что особенно важно при инфильтративных и труднооперабельных опухолях», — отметил ученый. 

То, что испытания начинаются в России, имеет стратегическое значение: речь идет о вхождении страны в узкий круг государств, где метод доведен до клинического применения. Это не только технологический суверенитет в сфере высокоточной онкотерапии, но и шанс предложить новый вариант лечения, когда стандартные подходы ограничены по эффективности или токсичности, сказал Альберт Ризванов.

Бор-нейтронозахватная терапия — это концептуально достаточно точный метод лечения опухолей. Его преимуществом является возможность разрушать опухолевые клетки на микроскопическом уровне с минимальным повреждением окружающих тканей, рассказал «Известиям» эксперт НТИ «Хелснет», ученый-биолог, онкобиоинформатик, основатель биомедтех-стартапов BioAlg Corp. и OncoUnite Дмитрий Чебанов.

«Упрощение конструкции ускорителя может снизить стоимость и повысить доступность технологии. Однако основное ограничение метода связано не с аппаратом, а с биологией: возможностью избирательного накопления бора в опухоли», — отметил специалист.

По его словам словам, БНЗТ не доказала превосходство над современной протонной или фотонной лучевой терапией, и, вероятнее всего, останется нишевым инструментом для сложных и радиорезистентных опухолей, которых несколько процентов в популяции.

Новая технология позволит широко использовать метод БНЗТ для лечения наиболее агрессивных и нерезектабельных новообразований, в том числе головного мозга. Оптимизация конструкции ускорителя и достижение нужных параметров излучения откроет возможность к широкому применению технологии в лечении новообразований, отметил заведующий кафедрой онкологии СамГМУ, эксперт рынка НТИ «Хелснет», доктор медицинских наук, профессор Олег Каганов.

