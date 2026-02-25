Новая технология сделает высокоточную терапию рака более безопасной

Россия готовится войти в пятерку стран, освоивших бор-нейтронозахватную терапию (БНЗТ) — высокотехнологичный метод уничтожения неоперабельных опухолей. Физики из Новосибирска разработали и запатентовали решение, позволяющее значительно упростить конструкцию медицинского ускорителя. Новая технология сделает перспективный метод более дешевым и доступным для тысяч пациентов по всей стране.

Первые в РФ клинические испытания перспективной терапии

Ученые Института ядерной физики СО РАН усовершенствуют аппарат для передового метода лечения злокачественных опухолей головы и шеи — бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ). Это высокоточная лучевая терапия, основанная на предварительном насыщении опухолевых клеток изотопами бора и последующем облучении пучком нейтронов. Главный плюс такого подхода — безопасность и избирательность: нейтроны уничтожают только «помеченные» бором клетки, не задевая здоровые ткани.

Подобную технологию сейчас исследуют всего в четырех странах, рассказал доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института ядерной физики СО РАН, лауреат премии «Вызов» Сергей Таскаев.

«В одной из этих стран — Китае — используют ускорительный источник нейтронов VITA, сделанный в Институте ядерной физики СО РАН. Подобный источник нейтронов институт недавно поставил в клинику в Москве, и Россия скоро должна стать пятой страной в мире, освоившей самый высокотехнологичный метод лечения, предложенный 90 лет тому назад и способный лечить глиобластому, большие опухоли шеи и головы, рак молочной железы, меланому», — сказал ученый.

Бор-нейтронозахватная терапия (БНЗТ) — метод лечения злокачественных опухолей, основанный на избирательном уничтожении клеток путем накопления в них стабильного изотопа бор-10 и последующего облучения нейтронами. Методика предложена в 1936 году, но из-за сложности реализации потребовался практически век, чтобы она стала входить в клиническую практику. Применение БНЗТ в мире было ограничено использованием ядерного реактора в качестве источника нейтронов.

Ученые из Института ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН под руководством Сергея Таскаева создали компактный ускорительный источник нейтронов нового типа. За создание уникального аппарата ученый был удостоен Национальной премии в области будущих технологий «Вызов» в 2024 году. Подать заявку на премию в 2026-м можно с 25 февраля по 25 мая.

Первые в стране клинические испытания методики БНЗТ пройдут в НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава России в Москве с апреля 2027-го по ноябрь 2028 года на 70 пациентах, пишут «Известия». Однако ученые продолжают доработки, чтобы сделать метод более доступным, дешевым, точным и лучше переносимым.

«Недавно проверили идею замены предускорения предторможением, когда мы инжектируемые в ускоритель ионы не ускоряем, а, наоборот, замедляем. На эту идею мы получили патент. Предторможение сработало как фокусирующая линза и позволило не только уменьшить нежелательный нагрев неохлаждаемых диафрагм в ускорителе, но и получить пучок протонов с регулируемой расходимостью, вплоть до параллельного», — рассказал Сергей Таскаев.