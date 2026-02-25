 
Общество

Выплаты псковских участников СВО хотят перестать учитывать при признании семьи малоимущей

0

Законопроект, направленный на улучшение порядка признания граждан малоимущими, рассмотрели депутаты комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания 25 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

В настоящее время участники специальной военной операции и члены их семей являются получателями различных мер социальной поддержки в денежной форме. При этом такой вид доходов, как выплаты, которые непосредственно связаны с участием в специальной военной операции либо выполнением задач в период специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей, к неучитываемым видам доходов не относятся, что может являться основанием для снятия граждан с соответствующего учета на улучшение жилищных условий.

В этой связи для обеспечения защиты прав и законных интересов участников специальной военной операции и членов их семей, сохранения за ними права на улучшение жилищных условий, законопроектом предлагается не учитывать доходы, полученные в связи с участием в специальной военной операции, для признания их малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.

В пояснительной записке отмечается, что принятие проекта закона позволит сохранить за участниками специальной военной операции и их семьями место в льготной очереди на получение жилья, а также право на обращение в органы местного самоуправления с заявлением с целью постановки на учет в качестве нуждающихся в предоставлении им жилых помещений.

Принятие законопроекта будет способствовать улучшению социальных условий указанной категории граждан, которые в настоящее время нуждаются в поддержке со стороны органов государственной власти и местного самоуправления, уточнили авторы инициативы. 

«Вынужден спросить. Идея очень хорошая. Берем Псков, у нас в очереди тысяча человек. У нас будет одна очередь или будут разные очереди?» - спросил вице-спикер Псковского областного Собрания, член партии «Единая Россия» Армен Мнацаканян.

«Будет одна очередь. Сейчас для участников СВО отдельной очереди не предусмотрено», - ответила старший помощник прокурора Псковской области по взаимодействию с законодательным и исполнительными органами, органами местного самоуправления Ольга Колесникова.

«Будем учитывать, что они получили деньги, купили жилье. Должны ли они сообщить об этом?» - добавил Армен Мнацаканян.

«Да, конечно», - ответила Ольга Колесникова.

«Должна быть социальная справедливость. Одни идут без очереди, а те, кто 40 лет в очереди сидят, будут и дальше там сидеть. Главное, чтобы простые граждане принимали это с достоинством и пониманием. Как мы будет регулировать эту социальную справедливость?» - уточнил Армен Мнацаканян.
«Никакой отдельной очереди для них не будет. Она медленно продвигается, но никаких привилегий и прав не будет. Законом уже предусмотрено то, что не учитывается доход. Мы предлагаем расширить этот перечень и доходы, полученные на СВО», - пояснила Ольга Колесникова.
«Я думаю, что вопросов не должно возникать, какие выплаты считать. Некоторые выплаты военнослужащим не облагаются налогам даже. Но вопрос надо продумать, чтобы никого не обидеть», - отметил участник региональной программы «Герои земли Псковской» Андрей Ключко.

«Все дружно согласились, что нужно доработать. А кто будет дорабатывать?» - поинтересовался вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель социального комитета, член партии «Единая Россия» Игорь Дитрих.

«Мы как инициаторы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы законопроект выглядел так, чтобы устроить всех. Думаю, к следующей сессии мы внесем поправки» - сказала Ольга Колесникова.

«Очень хороший ответ, мне нравится. Под вашим чутким руководством мы вместе подготовим поправки. Сейчас возник вопрос, может, привлечь к обсуждению "Героев земли Псковской"? Наверное, они на себе это прочувствовали. Их мнение будет немаловажно», - добавил Игорь Дитрих.

«Постараемся учесть», - ответила Ольга Колесникова.

Законопроект поддержан депутатами.

Пресс-портреты

Дитрих Игорь Иванович

Дитрих Игорь Иванович

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

Мнацаканян Армен Липаритович

Мнацаканян Армен Липаритович

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

