Выплаты псковских участников СВО хотят перестать учитывать при признании семьи малоимущей

Законопроект, направленный на улучшение порядка признания граждан малоимущими, рассмотрели депутаты комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания 25 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: Псковское областное Собрание депутатов
В настоящее время участники специальной военной операции и члены их семей являются получателями различных мер социальной поддержки в денежной форме. При этом такой вид доходов, как выплаты, которые непосредственно связаны с участием в специальной военной операции либо выполнением задач в период специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей, к неучитываемым видам доходов не относятся, что может являться основанием для снятия граждан с соответствующего учета на улучшение жилищных условий.
В этой связи для обеспечения защиты прав и законных интересов участников специальной военной операции и членов их семей, сохранения за ними права на улучшение жилищных условий, законопроектом предлагается не учитывать доходы, полученные в связи с участием в специальной военной операции, для признания их малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
В пояснительной записке отмечается, что принятие проекта закона позволит сохранить за участниками специальной военной операции и их семьями место в льготной очереди на получение жилья, а также право на обращение в органы местного самоуправления с заявлением с целью постановки на учет в качестве нуждающихся в предоставлении им жилых помещений.
Принятие законопроекта будет способствовать улучшению социальных условий указанной категории граждан, которые в настоящее время нуждаются в поддержке со стороны органов государственной власти и местного самоуправления, уточнили авторы инициативы.
«Будет одна очередь. Сейчас для участников СВО отдельной очереди не предусмотрено», - ответила старший помощник прокурора Псковской области по взаимодействию с законодательным и исполнительными органами, органами местного самоуправления Ольга Колесникова.
«Да, конечно», - ответила Ольга Колесникова.
«Все дружно согласились, что нужно доработать. А кто будет дорабатывать?» - поинтересовался вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель социального комитета, член партии «Единая Россия» Игорь Дитрих.
«Мы как инициаторы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы законопроект выглядел так, чтобы устроить всех. Думаю, к следующей сессии мы внесем поправки» - сказала Ольга Колесникова.
«Постараемся учесть», - ответила Ольга Колесникова.
Законопроект поддержан депутатами.
