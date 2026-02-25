 
Общество

В Пскове продолжается суд по делу о взятке Грацкому в виде автомобиля

Псковский городской суд продолжает рассмотрение уголовного дела в отношении директора ООО «СДМ Проект» Елены Трошковой по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ, а именно в даче взятки в виде автомобиля марки Exeed стоимостью не менее 5 635 000 рублей, переданной в 2022 году бывшему начальнику управления городского хозяйства администрации города Пскова Александру Грацкому, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области. 

Фото: пресс-служба судов Псковской области

В судебном заседании планируется допрос свидетеля Александра Грацкого посредством видеоконференцсвязи. 

Напомним, согласно материалам дела, в период с 1 июля по 15 декабря 2022 года директор ООО «СДМ Проект» Елена Трошкова от имени юридического лица предложила начальнику управления городского хозяйства администрации Пскова Александру Грацкому автомобиль марки Exeed «за совершение последним действий по своевременному и беспрепятственному принятию работ в рамках заключенных муниципальных контрактов».

