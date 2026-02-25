 
Общество

В Псковской области зафиксировали увеличение случаев выхода лосей в населённые пункты

Увеличение случаев выхода лосей в населённые пункты и на автострады этой зимой зафиксировали в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Опочецком лесничестве».

Фото: государственное казённое учреждение «Опочецкое лесничество»

В учреждении основной причиной этого явления называют нехватку соли, необходимой для нормального развития и жизни лосей. Из-за отсутствия доступа к мхам, лишайникам и солонцам животные ищут соль на дорогах и тротуарах вблизи жилых массивов.

При встрече с лосем важно сохранять спокойствие. Необходимо избегать приближения к животному, не пугать и не кормить его, нельзя пытаться сделать совместную фотографию.

Представители «Опочецкого лесничества» также напоминают автомобилистам и пешеходам: особую внимательность необходимо проявлять в ранние утренние и вечерние часы, когда лоси наиболее активны в поисках пищи.

Обычно лоси самостоятельно покидают населённые пункты.

Если животное ведёт себя агрессивно или не может выбраться, необходимо обратиться в службу 112.

