Суд отказал подрядчику в продлении сроков капремонта невельской гимназии

Арбитражный суд Псковской области не позволил продлить сроки капитального ремонта гимназии в Невеле. Подрядчик не смог доказать, что задержка работ вызвана обстоятельствами, не зависящими от его стороны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.

Изображение сгенерировано нейросетью

24 февраля суд вынес решение по делу №А52‑5374/2025, отказав индивидуальному предпринимателю М. З. Озоркову в иске к гимназии города Невеля. Предприниматель добивался внесения изменений в муниципальный контракт: он просил продлить срок выполнения работ до 1 апреля 2026 года, а срок действия контракта — до 1 мая 2026 года.

Капитальный ремонт гимназии ведётся в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» на средства федеральных и областных субсидий. Изначально работы должны были завершиться к 31 октября 2025 года, а контракт — действовать до 30 ноября 2025 года. В процессе исполнения договора стороны уже один раз продлевали срок до 29 декабря 2025 года — из‑за необходимости скорректировать проектную документацию.

В суде подрядчик утверждал, что заказчик несвоевременно предоставил корректную проектную документацию, из‑за чего выполнить работы в срок оказалось невозможно. Однако суд не нашёл оснований для удовлетворения иска.

Как указано в решении, предприниматель добровольно участвовал в конкурсе, ознакомился с документацией и подтвердил готовность уложиться в оговорённые сроки. Кроме того, он не приостанавливал работы в порядке, предусмотренном статьёй 719 ГК РФ.

Судьи также сослались на часть 1 статьи 95 федерального закона №44‑ФЗ, согласно которой изменить сроки контракта можно лишь однократно — и только если исполнение стало невозможным по независящим от сторон обстоятельствам. Поскольку дополнительное соглашение уже было заключено ранее, право на продление исчерпано.

Суд подчеркнул: дальнейшее увеличение сроков нарушило бы принципы конкуренции и могло привести к возврату субсидий из‑за неисполнения условий соглашения с министерством образования Псковской области.

Таким образом, подрядчик обязан завершить капитальный ремонт гимназии в ранее согласованные сроки — до 29 декабря 2025 года.