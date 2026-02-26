 
В Псковской области ввели должности помощников министров

Законопроект, предусматривающий введение новой должности помощника министра Псковской области, приняли депутаты Псковского областного Собрания на сессии 26 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Указанная должность вводится в целях соблюдения требований федерального законодательства по организации работы сотрудников режимного-секретных подразделений, в должностные обязанности которых входит мобилизационная работа и защита государственной тайны.

В структуре и штатной численности министерств Псковской области должна быть предусмотрена должность государственной гражданской службы для исполнения указанных должностных обязанностей, а сотрудник, который ее замещает, должен находиться в непосредственном подчинении у руководителя исполнительного органа Псковской области согласно требованиям федерального законодательства.

Введение указанной должности будет осуществляться в рамках предельной штатной численности исполнительных органов Псковской области и аппарата правительства Псковской области.

По ведущей должности «помощник министра Псковской области» категории «специалисты» установлен должностной оклад в размере 70% к базовому должностному окладу и ежемесячное денежное поощрение.

Введение указанной должности в министерствах Псковской области будет осуществляться в пределах их существующей предельной штатной численности путем преобразования должностей «консультант» или «заместитель начальника отдела министерства». Всего потребуется «преобразовать» восемь должностей в должность «помощник министра Псковской области».

В настоящее время расходы на фонд оплаты труда восьми должностей составляют:

  • Консультант (шесть единиц): 4 525 585 рублей;
  • Специалист (одна единица): 773 388 рублей;
  • Инженер (одна единица): 735 656 рублей. 

Итого: 6 034 629 рублей.

При введении с 1 апреля 2026 года должности «помощник министра Псковской области» расходы на фонд оплаты труда восьми должностей составит 8 081 389 рублей.

Законопроект поддержан в двух чтениях.

