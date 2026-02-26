Сенатор от Псковской области Наталья Мельникова празднует юбилей

Сенатор Российской Федерации от Псковской области Наталья Мельникова празднует 50-летний юбилей. Сегодня на сессии Псковского областного Собрания депутатов коллеги поздравили сенатора с днем рождения. Председатель Собрания Александр Котов вручил имениннице цветы.

Наталья Мельникова родилась в Пскове. В 1999 году окончила Санкт-Петербургский государственный технический университет по специальности «Технология машиностроения», а в 2003-м - Санкт-Петербургский государственный политехнический институт по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». С 1999 года работает в системе Пенсионного фонда России. С 2016 по 2021 год являлась депутатом Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва, избрана по единому избирательному округу от партии «Единая Россия». Без отрыва от основной деятельности работала заместителем председателя комитета по труду и социальной политике. В 2022 году была избрана депутатом Псковской городской Думы по избирательному округу №5. В декабре 2023 года вернулась в областное Собрание депутатов, получив ставший вакантным после досрочного прекращения полномочий Олега Грицаева мандат депутата по единому избирательному округу от партии «Единая Россия». Входила в состав комитета по законодательству и местному самоуправлению. Являлась членом фракции партии «Единая Россия».

Награждена нагрудным знаком «Отличник Пенсионного фонда Российской Федерации», почетными грамотами Пенсионного фонда РФ, Псковского областного Собрания депутатов, Министерства здравоохранения и социального развития РФ и грамотой губернатора Псковской области.

В октябре 2024 года избрана сенатором Российской Федерации - представителем от Псковского областного Собрания депутатов, в связи с чем досрочно сложила полномочия депутата Псковского областного Собрания седьмого созыва.

С ноября 2025 года - член президиума политсовета Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».